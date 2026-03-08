Trump califica de "rendición" oferta iraní y descarta negociar un acuerdo por ahora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su gira por Florida con declaraciones tajantes sobre el estado del conflicto en Medio Oriente. Al ser consultado por la reciente propuesta de desescalada y las disculpas públicas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, Trump fue categórico: “Eso es una rendición. Yo lo llamo rendición”. Según el líder republicano, el arrepentimiento de Teherán ante sus vecinos es una victoria directa de la campaña militar conjunta con Israel, la cual —aseguró— ha “diezmado” el imperio iraní.

Pese a que reconoció que Irán busca desesperadamente un pacto, Trump descartó sentarse a la mesa de negociaciones en el corto plazo. “Ellos querrían llegar a un acuerdo. Nosotros no buscamos un acuerdo”, subrayó, añadiendo que la guerra seguirá el tiempo necesario para garantizar que la nueva dirigencia iraní no represente una amenaza futura. Según el mandatario, la cúpula militar de “primera y segunda fila” ha sido eliminada, dejando el mando en manos de líderes desconocidos de “tercera o cuarta fila”.

El futuro del mapa y el factor kurdo

Al ser interrogado sobre si el mapa de Irán sufrirá modificaciones permanentes, Trump admitió que “probablemente no” se mantendrá igual, aunque rechazó tajantemente la intervención de milicias kurdas en el conflicto terrestre. “No queremos ver a kurdos heridos o muertos. Les hemos dicho que no queremos que entren”, afirmó, buscando evitar una mayor complejidad en el tablero regional.

Respecto a una posible invasión terrestre de tropas estadounidenses, el mandatario evitó dar una respuesta definitiva, aunque supeditó cualquier despliegue a un “muy buen motivo”. Por ahora, la estrategia se mantiene en la superioridad aérea y naval, con el objetivo de inhabilitar los centros de enriquecimiento de uranio y la infraestructura crítica del régimen.

Trump también se refirió al trágico bombardeo de una escuela primaria en Minab el pasado 28 de febrero, donde murieron más de 170 personas, principalmente niñas. El presidente rechazó cualquier responsabilidad de las fuerzas aliadas, atribuyendo el desastre a la supuesta imprecisión de los proyectiles iraníes. “Según lo que he visto, fue Irán. Sus proyectiles son muy imprecisos”, sostuvo, reforzando su narrativa sobre el carácter “criminal” del régimen de Teherán.

Petróleo y el Estrecho de Ormuz

En materia económica, el mandatario se mostró optimista sobre el mercado energético pese al bloqueo parcial en el Estrecho de Ormuz. Minimizó la importancia de la autorización para que India compre crudo ruso y aseguró que la autosuficiencia energética de EE. UU. mantendrá la estabilidad. “Creo que hay mucho petróleo. Los precios van a bajar muy rápido”, vaticinó, atribuyendo la falta de tránsito por Ormuz a una “elección” de seguridad de las propias navieras y no a una capacidad real de bloqueo por parte de Irán.