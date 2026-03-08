Vallejo en su último 8M como vocera: "Este gobierno hizo política feminista de manera decidida"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a solo tres días de dejar el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, realizó un balance profundo de lo que significó para la administración de Gabriel Boric autodefinirse como un “gobierno feminista”. En entrevista con TVN, la secretaria de Estado defendió el legado de la gestión saliente, asegurando que se logró permear la perspectiva de género en gran parte de la agenda legislativa y en las políticas públicas estructurales del país.

El legado material: Ley “Papito Corazón” y avances sociales

Para Vallejo, uno de los triunfos más tangibles de estos cuatro años fue la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como “Ley Papito Corazón”. La ministra subrayó que esta normativa permitió una transferencia de recursos histórica, mejorando directamente las condiciones materiales de miles de mujeres y sus hijos que, por años, enfrentaron el abandono financiero.

A este hito sumó la reciente promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, además de destacar que medidas transversales como el fortalecimiento del GES y la reforma de pensiones fueron diseñadas bajo una óptica de género. “Logramos poner atención a la realidad de las mujeres en cada legislación que sacamos adelante”, enfatizó la vocera, reafirmando que el compromiso no fue solo retórico, sino institucional.

Al ser consultada por las contradicciones y momentos de crisis, Vallejo fue tajante en señalar que el caso Monsalve representó el desafío más complejo para la coherencia del Ejecutivo. “Ese fue el momento más duro para quienes tenemos un compromiso con las mujeres”, admitió, refiriéndose al episodio que tensionó las bases del oficialismo. Sin embargo, hizo un llamado a no permitir que dicho evento empañe el trabajo realizado en conjunto con las organizaciones de mujeres durante todo el periodo presidencial.

El futuro: retorno al PC y adiós a la carrera presidencial

Respecto a sus próximos pasos tras el 11 de marzo, la ministra confirmó que retomará una militancia más activa en el Partido Comunista, aunque manifestó su intención de “bajar un par de cambios” y alejarse de la primera línea de exposición mediática.

Si bien buscará contribuir a la articulación del mundo progresista, descartó por ahora asumir liderazgos formales, dejando esa decisión en manos de las colectividades.

Ante la consulta sobre una posible candidatura para el próximo ciclo electoral, Vallejo fue enfática en rechazar la idea: “No me veo con la banda presidencial. Me lo dicen y yo digo no, gracias”, sentenció, cerrando la puerta a las especulaciones sobre su futuro en la papeleta de 2029.