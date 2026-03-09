Amnistía Internacional presenta la campaña ‘Save the date’ en respuesta a la eliminación de fechas conmemorativas en Google Calendar

Desde hace más de un año, Google –una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo– eliminó de su calendario global una serie de fechas conmemorativas relevantes. Con el arranque del mes de marzo, Amnistía Internacional Chile realizó un llamado urgente a recuperar estas efemérides en los calendarios digitales.

“Invitamos a todas las personas que utilizan calendarios digitales a rescatar estas fechas y evitar que desaparezcan. En muchos casos, este tipo de días son claves para exigir justicia, proteger derechos y accionar verdaderos cambios. Con su eliminación se está invisibilizando la discriminación de miles de personas y luchas en el mundo”, explicó el director ejecutivo de la ONG, Rodrigo Bustos Bottai.

Entre las fechas eliminadas para millones de usuarios se encuentran jornadas emblemáticas, como el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día de los Derechos Humanos y el Mes del Orgullo.

Según la organización, en un contexto global marcado por el auge del autoritarismo, los discursos antiderechos y la discriminación, la eliminación de estas fechas representa un preocupante borrado del espacio digital y de la memoria colectiva.

“Su invisibilización es una pésima estrategia para construir sociedades más justas, especialmente en el escenario actual donde los discursos de odio y la desinformación aumentan”, agregó Bustos.

Por su parte, Google justificó la decisión señalando que las actualizaciones manuales del calendario resultaban demasiado complejas. Sin embargo, Amnistía Internacional sostiene que las fechas conmemorativas son herramientas clave para movilizar voluntades políticas y recursos frente a problemáticas globales.

“Save the Date Calendar”: lo que Google olvidó, Chile lo recuerda

En respuesta a esta situación, Amnistía Internacional Chile lanzó “Save the Date Calendar”, un calendario digital gratuito, inclusivo y colaborativo que busca visibilizar estas fechas y proteger la memoria colectiva.

“Lo que no se nombra, no existe. Por eso una acción tan simple como reincorporar una fecha a tu calendario ayuda a recordar los avances logrados y seguir combatiendo las injusticias; lo que Google olvidó, las personas lo recuerdan y reconstruyen”, afirmó el director de la organización.

Cómo sumarte en cuatro pasos

Ingresar al sitio web: https://save-the-date.cl Descargar el calendario y elegir la plataforma: Google, Apple u Outlook. Proponer nuevas fechas mediante la función colaborativa. Compartir el calendario en redes sociales para invitar a más personas a participar.

La iniciativa también reúne a diversas figuras públicas, entre ellas la astrónoma Teresa Paneque, el animador Pancho Saavedra, el músico Gepe, la actriz Fernanda Urrejola, el actor Gabriel Sepúlveda, la influencer María José Castro, el creador de contenido Nekki, Paz Tondró y Rocío Jadue.

A nivel internacional también participan personalidades como Catarina Furtado, Eduardo Madeira, Eduardo Pacheco e Inés Castel Branco, quienes compartirán sus calendarios personales para invitar a la comunidad a sincronizar hitos de memoria histórica en sus dispositivos.

Para más información sobre la campaña, se puede visitar el sitio oficial de Amnistía Internacional Chile: https://amnistia.cl o seguir su cuenta de Instagram @amnistiachile.