Boric celebra cumplimiento del PEH: "Me alegraré si el futuro presidente supera las 260 mil viviendas entregadas"

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes en La Moneda una ceremonia para hacer un balance del Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa a cargo del Ministerio de Vivienda que dirige Carlos Montes (PS).

Este programa fue una estrategia desarrollada por el Minvu para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile y alcanzar la meta establecida por el actual Mandatario de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno. Dicha cifra pretendía cubrir al menos el 40% de la demanda habitacional proyectada para 2022, estimada en cerca de 643 mil hogares.

Durante su intervención, Boric contrastó el número de viviendas que su administración dejará al gobierno entrante de José Antonio Kast con aquellas que recibió al asumir, ejecutadas durante la gestión del expresidente Sebastián Piñera. En ese sentido, sostuvo que “la política de vivienda tiene que entenderse como una política de Estado. Esto no es solamente el logro de un gobierno”.

“118 mil viviendas en construcción nos entregó el gobierno del presidente Piñera. Nosotros le vamos a entregar al futuro gobierno del presidente Kast 179 mil viviendas, de las cuales hay 111 mil en ejecución y hoy hay 68 mil que ya tienen subsidio y terreno. Las 118 mil a las que me refería antes (heredadas del gobierno de Piñera) son la suma de las dos también. O sea, estamos entregando muchas más de las que nos entregó el gobierno anterior, y qué bueno, porque Chile avanza”, destacó.

Asimismo, manifestó su deseo de que la próxima administración supere la meta: “Yo me voy a alegrar si el futuro presidente puede superar las 260 mil viviendas entregadas. Me voy a alegrar genuinamente porque esto no se trata de una competencia entre partidos, se trata del sueño, de la alegría de familias, de personas que no están para la tontera de la pelea política o la pelea de egos, sino que están luchando por dignidad, por la casa propia, por tener un lugar seguro, por dejar de estar allegados, por tener derecho a la privacidad”.

En su discurso, el Jefe de Estado también destacó la labor del ministro Carlos Montes: “Compañero, es un orgullo haber trabajado contigo. Mañoso, mañoso. No se imaginan. Pero se requiere esa experiencia, esa maña para sacar las cosas adelante”.

“Un sobreviviente de la dictadura, en toda la dimensión de su palabra. Un sobreviviente de los avatares de la política. Tiene seguro muchas experiencias en todos sus años de parlamentario, pero solamente en estos años de ministro, pucha que le tocó duro. Lo acusaron de muchas cosas, muchas veces con infamia. Lo acusaron constitucionalmente, había muchos que querían votarlo. Y es uno de los pocos ministros que estuvo los cuatro años enteros, íntegros conmigo. Y con un empuje y una convicción, que yo sé que el ministro no lo veía como una cuestión de orgullo personal, sino un compromiso, una vocación pública”, subrayó Boric.

Cifras del Plan de Emergencia Habitacional