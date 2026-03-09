Cuerpo en una caja frente a su casa: Delfino se reunirá con Cordero tras hallazgo en Quinta Normal

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), informó que hoy se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tras el hallazgo frente a su casa del cadáver de una mujer maniatada y dentro de una caja.

Se estima que la caja fue abandonada el sábado, pero solo ayer en la tarde los vecinos de calle Embajador Gómez denunciaron los malos olores que provenían del bulto. La misma alcaldesa instruyó que personal de Aseo y Ornato retirara la caja, pero al abrirla lo trabajadores encontraron el cuerpo.

En un punto de prensa, la jefa comunal dijo que no ha recibido amenazas, a pesar de que durante su administración ha dado “una batalla fuerte contra el crimen organizado, hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad”.

Consultada si el hallazgo del cuerpo le parece una amenaza, la alcaldesa respondió que “no quiero especular, por eso es importante la investigación que están llevando la PDI y la Fiscalía”.

También reiteró que “esta caja fue depositada el día de ayer (sábado) y emanaba un olor particular, tenía moscas, era una caja sellada; claramente, por el olor, los vecinos comenzaron a solicitar su retiro”.

Además, informó que vio un video en el que “se muestra que se deposita una caja en la calzada y luego un camión avanza”.

Finalmente, la alcaldesa adelantó que este lunestendrá una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.