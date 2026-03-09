En presencia de Boric y Kast: Pedro Varela asume como nuevo comandante en jefe del Ejército

Esta lunes en la Escuela Militar, tuvo lugar la ceremonia de cambio de mando del comandante en jefe del Ejército, en el que dejó su cargo el general Javier Iturriaga y asumió en su lugar, el general Pedro Varela.

La instancia generaba expectación porque contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric y del mandatario electo, José Antonio Kast. Sin embargo, quienes finalmente protagonizaron la ceremonia fueron las autoridades del Ejército.

En su discurso final, Javier Iturriaga destacó varios elementos de su gestión, como la cooperación con Fuerzas Armadas de otros países, el trabajo conjunto con la Armada y la Fuerza Aérea y también, el apoyo del Ejército en tareas de seguridad y de auxilio en el contexto de catástrofes naturales.

De todas maneras, Iturriaga también se refirió a otros hechos ocurridos durante su período, como la revelación de casos de corrupción en la institución o episodios en que han fallecido soldados del Ejército.

“No todo ha sido exitoso y para no cometer nuevamente los mismos errores, a veces de trágicas consecuencias, debemos enfrentar estos temas con decisión y madurez profesional. Me refiero a momentos complejos y particularmente dolorosos, pues implicaron en algunos casos la pérdida de la vida de un camarada, que deseo hoy recordar en este mensaje reiterando nuestro afecto sincero a sus familias”, señaló el general.

A lo anterior, agregó que: “Existen también otros hechos lamentables que han afectado a la institución y es momento oportuno para reafirmar que siendo nuestra profesión eminentemente vocacional, sustentada en sólidos principios y valores, conductas que contravengan nuestro ethos militar, que se aparten del deber ser o que derechamente constituyan delitos, son inaceptables”.

Terminada la ceremonia, se pronunció en representación del Gobierno la ministra de Defensa Adriana Delpiano, quien expresó su confianza en el nuevo comandante en jefe, Pedro Varela.

“En este caso, como hay un nombramiento que es bastante antes porque fue en octubre que se nombró al nuevo general, han pasado ya una cantidad de meses, tiempo suficiente para preparar el cambio y lo que hemos estado observando hoy día es justamente eso, la perfección de un cambio de mando entre dos comandantes en jefes del Ejército. Nos vamos muy contentos porque creo que queda un gran general a cargo”, indicó.

Delpiano además se refirió a la recomposición en las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes se volvieron a reunir este domingo en La Moneda.

La secretaria de Estado valoró este gesto y adelantó que tendrá una nueva reunión bilateral con el futuro ministro, Fernando Barros, para entregarle información sensible sobre el Ministerio: “Vamos a retomar la bilateral porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada. Creo que es muy importante explicarle desde cómo funciona la caja fuerte, hasta todos los papeles que son reservados o secretos”.