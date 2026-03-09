Formalización de Manuel Guerra: Fiscalía expone los hechos que vinculan al exfiscal con Luis Hermosilla

Este lunes se realizó la audiencia de formalización del exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Antonio Guerra, imputado por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto en una investigación vinculada al denominado caso Hermosilla. La causa es dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, encabezada por el fiscal Mario Carrera, quien expuso ante el tribunal el relato de los hechos que sustentan la imputación.

La formalización se enmarca en las indagatorias surgidas tras la revelación de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y diversas autoridades, antecedentes que abrieron una línea investigativa sobre eventuales favores, filtraciones de información reservada y gestiones indebidas mientras Guerra ejercía como persecutor.

La investigación sostiene que durante su período como fiscal regional, Guerra mantuvo una relación constante con Hermosilla, quien no tenía la calidad de interviniente en varias de las causas que dirigía el Ministerio Público. Según el ente persecutor, esa cercanía derivó en comunicaciones reiteradas en las que el exfiscal habría compartido información reservada sobre investigaciones penales y decisiones procesales.

Entre las causas mencionadas en la audiencia aparecen aristas del caso Penta, investigaciones relacionadas con Santiago Valdés, la indagatoria por Exalmar-Dominga, causas ligadas al estallido social y otras investigaciones de connotación política.

Relato de los hechos imputados

Durante la formalización, el fiscal Mario Carrera describió una dinámica sostenida de comunicaciones privadas entre Guerra y Hermosilla, principalmente a través de WhatsApp, en las que el entonces fiscal regional habría informado sobre el estado de causas y resoluciones que se adoptarían.

Según el Ministerio Público, en varias oportunidades el expersecutor entregó información reservada o estratégica sobre investigaciones en curso a un tercero ajeno a los procesos, infringiendo el deber legal de secreto que pesa sobre los fiscales.

Uno de los ejemplos expuestos corresponde a la arista del caso Penta vinculada a Santiago Valdés, donde Guerra habría informado a Hermosilla sobre el avance de la investigación y decisiones procesales antes de que estas fueran públicas, incluyendo la posibilidad de acusar en la causa o el estado de las negociaciones procesales.

De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones también mostraban que Hermosilla actuaba como intermediario con figuras políticas, especialmente con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo que —según el relato del persecutor— evidenciaría que la información era transmitida fuera del ámbito institucional.

Carrera también expuso episodios en que Guerra habría anticipado a Hermosilla diligencias investigativas o decisiones que el Ministerio Público adoptaría.

En la investigación por el proyecto Dominga-Exalmar, por ejemplo, el exfiscal habría comunicado previamente la realización de una audiencia en la que se discutiría el sobreseimiento del entonces presidente Sebastián Piñera, entregando antecedentes del curso de la causa a una persona sin participación en el proceso.

El Ministerio Público además afirmó que, paralelamente a estas comunicaciones, Guerra manifestaba a Hermosilla su intención de dejar su cargo como fiscal y exploraba oportunidades laborales o cargos públicos, lo que incluiría gestiones para ser considerado en posiciones como el Consejo de Defensa del Estado o en estudios jurídicos vinculados a su interlocutor.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.