Las Diablas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del Premundial

La selección femenina de hockey césped de Chile, conocida como “Las Diablas”, cerró de la mejor manera su histórica semana en el Parque Estadio Nacional, al derrotar por la cuenta mínima a Australia y consagrarse campeona del Premundial.

El duelo enfrentó a chilenas y australianas —las Hockeyroos—, ambas ya clasificadas al Mundial de hockey que se disputará en Bélgica y Países Bajos.

Pese a la diferencia en el ranking mundial, el conjunto nacional volvió a sorprender a un equipo del top 10 del planeta, gracias a un gol de Antonia Irazoqui a los 7 minutos de juego.

Las australianas presionaron intensamente en busca del empate, pero la defensa chilena resistió y la portera Natalia Salvador se transformó en figura del partido con varias intervenciones clave.

El equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez incluso tuvo opciones de ampliar la ventaja, aunque desperdició varios córner cortos que pudieron sentenciar el encuentro.

Finalmente, el marcador no volvió a moverse y Las Diablas se coronaron campeonas del Premundial de forma invicta, cerrando una semana histórica que las clasifica por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo de hockey césped.