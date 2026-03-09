Ley Uber: Gobierno accede a solicitud de Louis de Grange y aplaza publicación del reglamento

El Gobierno decidió postergar la publicación del reglamento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocido como Ley Uber, según informó el Ejecutivo a través de un comunicado oficial.

La normativa establece nuevas exigencias para quienes conducen vehículos a través de aplicaciones, como contar con licencia profesional y cumplir con un límite máximo de antigüedad del automóvil, entre otros requisitos.

La medida responde a una solicitud planteada por el próximo ministro de Transportes, Louis de Grange, en el marco de las reuniones bilaterales sostenidas entre las actuales autoridades y quienes asumirán sus funciones en el Gobierno de José Antonio Kast.

Desde la cartera explicaron que se optó por aplazar la publicación del reglamento “con el objetivo de entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte”. Agregaron que “la determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

En el comunicado, también precisaron que “es importante señalar que esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate público y parlamentario. A la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada”.

A través de su cuenta en X, Louis de Grange valoró la determinación. “Agradezco al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT”, escribió.

“Creemos que es necesarios realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, añadió.