Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de marzo de 2026


Ley Uber: Gobierno accede a solicitud de Louis de Grange y aplaza publicación del reglamento

El Ejecutivo informó la postergación del reglamento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) luego de que el futuro ministro de Transportes lo pidiera, con el objetivo de realizarle "algunos ajustes" antes de su entrada en vigencia.

El Ejecutivo informó la postergación del reglamento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) luego de que el futuro ministro de Transportes lo pidiera, con el objetivo de realizarle "algunos ajustes" antes de su entrada en vigencia.

Transportes

El Gobierno decidió postergar la publicación del reglamento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocido como Ley Uber, según informó el Ejecutivo a través de un comunicado oficial.

La normativa establece nuevas exigencias para quienes conducen vehículos a través de aplicaciones, como contar con licencia profesional y cumplir con un límite máximo de antigüedad del automóvil, entre otros requisitos.

La medida responde a una solicitud planteada por el próximo ministro de Transportes, Louis de Grange, en el marco de las reuniones bilaterales sostenidas entre las actuales autoridades y quienes asumirán sus funciones en el Gobierno de José Antonio Kast.

Desde la cartera explicaron que se optó por aplazar la publicación del reglamento “con el objetivo de entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte”. Agregaron que “la determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

En el comunicado, también precisaron que “es importante señalar que esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate público y parlamentario. A la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada”.

A través de su cuenta en X, Louis de Grange valoró la determinación. “Agradezco al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT”, escribió.

“Creemos que es necesarios realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, añadió.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Macron anuncia una operación “puramente defensiva” para reabrir el estrecho de Ormuz
post-title
Boric celebra cumplimiento del PEH: "Me alegraré si el futuro presidente supera las 260 mil viviendas entregadas"
post-title
Cuerpo en una caja frente a su casa: Delfino se reunirá con Cordero tras hallazgo en Quinta Normal
post-title
¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán e hijo de Alí Jamenei?

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X