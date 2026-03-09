¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán e hijo de Alí Jamenei?

Según medios iraníes, Mojtaba Jamenei habría sido elegido nuevo líder supremo de Irán con el 90% de los votos en una reunión secreta de la Asamblea de Expertos de Irán realizada en la ciudad sagrada de Qom.

El nombramiento se produce en medio de tensiones con Estados Unidos e Israel, que mantienen una campaña de bombardeos contra Irán. El presidente estadounidense Donald Trump incluso afirmó que si Mojtaba era nombrado líder supremo “será asesinado como su padre”, en referencia al ayatolá Alí Jamenei. Hasta ahora, el clérigo de 56 años ha sobrevivido a los ataques.

Durante años fue considerado posible sucesor de su padre, en gran parte por sus estrechos vínculos con la estructura de poder del régimen, especialmente con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica. Su nombre comenzó a sonar con más fuerza tras la muerte de otro potencial candidato, el expresidente Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero en 2024.

Intransigente y cercano a los Guardianes de la Revolución

Mojtaba Jamenei es un clérigo de rango medio que se presenta como “guardián del pensamiento” de su padre. Se ha caracterizado por rechazar el diálogo con Occidente, especialmente en temas relacionados con el programa nuclear iraní.

Su cercanía con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución le otorga influencia dentro del aparato político y de seguridad. Según el analista Kasra Aarabi, de la organización United Against Nuclear Iran, cuenta con fuerte respaldo entre sectores jóvenes radicalizados del CGRI.

Sin embargo, críticos dentro del propio régimen sostienen que no posee las credenciales religiosas suficientes para convertirse en líder supremo. Además, su nombramiento rompería con el principio fundacional de evitar una sucesión dinástica, establecido tras la revolución liderada por Ruhollah Jomeini.

Sancionado por Estados Unidos

Nacido en 1969 en Mashhad, Mojtaba Jamenei participó en la Guerra Irán-Irak y posteriormente estudió teología en seminarios de Qom, uno de los centros más importantes del islam chiita.

Posee el título religioso de hoyatoleslam, inferior al de ayatolá, y usa el turbante negro de los sayyed, que identifica a los descendientes del profeta Mahoma. Aunque nunca ha ocupado cargos oficiales en el gobierno, ha sido considerado una figura influyente tras bastidores.

Desde 2019 está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sostiene que actúa como representante del líder supremo y mantiene relaciones estrechas con la Fuerza Quds del CGRI y con el Basij, milicia paramilitar del régimen.

Investigaciones periodísticas del medio Bloomberg también han señalado que estaría al frente de una extensa red financiera internacional, con activos que incluirían transporte marítimo en el Golfo Pérsico, cuentas bancarias en Suiza y propiedades en el Reino Unido.

Influencia política y protestas

A Mojtaba Jamenei también se le atribuye influencia en el ascenso político del expresidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, elegido en 2005 y cuya reelección en 2009 desencadenó grandes protestas en el país.

En 2022, su figura volvió a ser cuestionada durante el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, surgido tras la muerte de la estudiante Mahsa Amini, detenida por la policía moral.

Además, su entorno familiar también ha sido afectado por la reciente escalada militar: su esposa, hija del ex presidente del Parlamento iraní Gholamali Haddadadel, murió el 28 de febrero en los ataques vinculados al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.