Supera los $920 pesos: dólar parte la semana con fuerte alza influenciada por la guerra

El dólar subió $16,8 este lunes en el mercado cambiario local, influido por el aumento de la aversión al riesgo global tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y un nuevo fortalecimiento del billete verde a nivel internacional.

Según publicó Emol, a las 08.57 horas, el tipo de cambio se ubicaba en $923,28 vendedor y $922,80 comprador. Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, explicó que el movimiento ocurre “en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y un renovado fortalecimiento del dólar a nivel global”.

“El repunte del Dollar Index (DXY), que sube 0,47% hasta 99,02 puntos, acercándose a sus niveles más altos en más de tres meses, ha impulsado al billete verde por una fuerte demanda como activo refugio”, señaló y agregó que “el precio del petróleo superó los US$100 por barril por primera vez desde 2022, alimentando temores de una nueva ola inflacionaria global”, indicó.

A nivel local, “el movimiento del tipo de cambio también se explica por la caída del cobre, principal exportación chilena, que retrocede 1,6% hasta US$5,74 la libra, alcanzando mínimos de varias semanas, además, esta semana también estará marcada por el cambio de mando presidencial en Chile, un evento que suele generar mayor cautela en los mercados“, añadió.

Desde Liberty Finance, la branch business director Liza Salinas señaló que “para la jornada de hoy el rango base se sitúa entre $920 y $940, con sesgo fuertemente alcista dado el shock del fin de semana”.