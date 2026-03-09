Víctor Orellana y fracaso del FES: “No anticipamos la firmeza con que un sector de la educación privada defendería el CAE”

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, realizó un balance de su gestión a pocos días de dejar el cargo. Destacó avances en el fortalecimiento de la educación pública, pero reconoció las deudas pendientes, entre ellas, el fracaso del nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) que buscaba reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad sostuvo que el principal desafío de los últimos años ha sido avanzar en “la tarea de desmercantilizar la educación y construirla como un derecho social en base a la educación pública”. No obstante, admitió que el Gobierno enfrentó “dificultades estructurales” que impidieron concretar algunas de sus principales propuestas.

Entre los avances, Orellana destacó el fortalecimiento de la educación estatal. “Hoy vamos a contar con más educación pública, con más matrícula, financiamiento y mejores condiciones en la educación pública”, afirmó.

En esa línea, explicó que se utilizó por primera vez una facultad establecida en la Ley de Universidades del Estado para ampliar la matrícula. Según detalló, el plan contempla un crecimiento a cuatro años para responder a la demanda de estudiantes que buscan ingresar a planteles estatales. “Muchos jóvenes nos dicen: ‘yo quiero estudiar en una universidad estatal, pero no tengo espacio y estoy forzado a irme a una universidad de otra naturaleza’”, señaló.

El subsecretario agregó que el financiamiento institucional para estas casas de estudio también registró un aumento significativo. “El aporte institucional a las universidades del Estado, en términos reales, ha subido un 50% durante nuestra administración”, afirmó. Además, destacó la expansión de los centros de formación técnica estatales: “Prácticamente hemos triplicado la matrícula de los CFT del Estado. hemos creado nuevas sedes y llegando a más lugares de los que llegábamos antes”.

Sin embargo, reconoció que uno de los objetivos centrales del gobierno no logró concretarse. O sea, la creación de un nuevo sistema de financiamiento estudiantil que reemplazara al CAE. Orellana aseguró que la propuesta —conocida como FES— contaba con respaldo técnico internacional, pero enfrentó resistencia política.

“Lo que ocurrió es que nosotros no anticipamos el grado de firmeza con que un sector de la educación privada iba a seguir defendiendo un subsidio inconfeso como el Crédito con Aval del Estado”, sostuvo. A su juicio, existe un grupo de instituciones que se ha beneficiado del mecanismo actual, que en la práctica opera con recursos públicos.

En ese sentido, criticó lo que calificó como una contradicción del modelo. “Es muy paradójico: se reclaman las libertades del capitalismo, pero con plata pública”, planteó. Según explicó, el CAE permitió el desarrollo de un sector con “muchos ingresos y sin mayor regulación”.

Pese a que la iniciativa no prosperó, el subsecretario aseguró que el debate cambió durante el actual gobierno. “Cuando empezó nuestro gobierno la palabra condonación era tabú, no se podía mencionar. Hoy es consenso”, afirmó, agregando que “todo el mundo sabe que terminar con el CAE es imposible sin condonación”.

Respecto del futuro del sistema, Orellana advirtió que existe un incentivo político a mantener el esquema actual, ya que el gasto asociado al CAE se contabiliza como inversión y no como gasto fiscal. “Chile tiene, entre comillas, cerca de 7 mil millones de dólares en su patrimonio que no valen 7 mil millones de dólares”, explicó, subrayando que la situación deberá corregirse.

En tanto, el subsecretario sostuvo que cualquier solución futura requerirá acuerdos amplios en el Congreso. “Nadie tiene la llave por sí solo. Si no nos sentamos a conversar, si no nos sentamos a dialogar para salir de esto, no podemos”, afirmó, agregando que los elementos clave de una reforma deberían incluir pagos contingentes al ingreso, regulación del sistema y algún mecanismo de condonación.