Catalina Soto, campeona del Panamericano de Ruta Montería 2026: "Es mi mayor título"

La ciclista chilena, Catalina Soto, conquistó una histórica medalla de oro en la prueba de ruta élite femenina, imponiéndose en el sprint final ante la argentina Julieta Benedetti y la colombiana Diana Peñuela. La nacional completó los 120,6 kilómetros entre Montería y Cereté (Colombia) con un tiempo de 2h59’20’.

Un mes perfecto para Soto, que a comienzos de marzo ya había celebrado los títulos nacionales en ruta y contrarreloj. La temporada de Soto ha sumado triunfos desde principios de año. En enero, ganó el prólogo y la tercera etapa del Tour de El Salvador 2026, logrando sus primeras victorias profesionales UCI con su equipo español Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

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