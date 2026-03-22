Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


Choque por Mepco entre defensa oficialista al decreto y advertencia opositora ante el Tribunal Constitucional

El Ejecutivo confirmó que los cambios al mecanismo se realizarán mediante un decreto supremo, argumentando el impacto de la crisis en Medio Oriente. Mientras la derecha respalda la celeridad, la centroizquierda acusa un "golpe al bolsillo".

El Ejecutivo confirmó que los cambios al mecanismo se realizarán mediante un decreto supremo, argumentando el impacto de la crisis en Medio Oriente. Mientras la derecha respalda la celeridad, la centroizquierda acusa un "golpe al bolsillo".

EconomíaPolítica

El alza sostenida en el precio de los combustibles y el anuncio del gobierno de José Antonio Kast de intervenir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ha desatado un nuevo y tenso frente de conflicto en el mundo político. La confirmación de que estas modificaciones se realizarán a través de un decreto supremo —esquivando así el debate legislativo en el Congreso— encendió las alarmas en la oposición, mientras que el oficialismo cerró filas justificando la urgencia de la medida.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó la estrategia del Ejecutivo tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Ya sabemos que todas las modificaciones que va a tener el Mepco van a ser vía decreto”, señaló la parlamentaria, argumentando que el mecanismo fue diseñado para tiempos de normalidad y hoy “no está dando abasto” debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

La senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Presidenta de la cámara del senado, Paulina Nuñez. Foto: Aton Chile.

El oficialismo defiende la “cirugía de urgencia”

Desde la coalición de gobierno, la decisión de utilizar potestades reglamentarias es vista como una necesidad imperiosa frente a la crisis financiera que, acusan, heredaron de la administración anterior.

El diputado Diego Schalper (RN) fue enfático en respaldar a La Moneda, utilizando una metáfora médica: “Las crisis se enfrentan con las herramientas que uno emplea para las crisis (…) Lo que uno espera del cirujano es que emplee las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades del paciente y no estar con disquisiciones”. Schalper llamó a la oposición a “no tener fantasmas” y a actuar con visión de Estado, recordando que el gobierno actual asumió “sin ningún peso” en la caja fiscal.

En una línea similar, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) respaldó la responsabilidad fiscal del Ejecutivo ante el conflicto bélico en Irán, aunque levantó una advertencia sobre los efectos colaterales: “Es importante que las medidas a adoptar no afecten a los sectores productivos y particularmente a los servicios de transporte de carga que mueven productos a lo largo del país”. En ese mismo sentido, la senadora Núñez adelantó que le pidieron a Hacienda que las medidas impacten “lo menos posible el precio del transporte público, como también de la parafina”.

Diputado de Renovación Nacional, Diego Shalper.

Diputado de Renovación Nacional, Diego Shalper. Foto: Aton.

Oposición en alerta: mesa técnica o Tribunal Constitucional

En la vereda contraria, el anuncio cayó como un balde de agua fría. Las fuerzas progresistas acusan al gobierno de tomar decisiones a puertas cerradas que afectarán directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables.

El senador Diego Ibáñez (FA) reveló que solicitaron al ministro Quiroz la conformación de una mesa técnica transversal con economistas de distintos sectores, petición que hasta ahora no ha tenido respuesta. “Sería una pésima idea eliminar este mecanismo (…) Hacerlo solamente con una firma, lejos del diálogo que amerita un problema de esta envergadura, genera incertidumbre”, advirtió.

Ibáñez fue más allá y no descartó judicializar la ofensiva de La Moneda. “Hay una parte de la ley que habilita al presidente a modificar los impuestos variables vía decreto. No sabemos si la propuesta se va a referir a esa parte o no, por tanto estaremos atentos si es que esto amerita constituir un requerimiento al Tribunal Constitucional“, sentenció.

Senador Diego Ibáñez. Foto: Aton Chile.

Senador Diego Ibáñez. Foto: Aton Chile.

Por su parte, el diputado Francisco Crisóstomo (PS) calificó la eventual eliminación o reducción del Mepco como una “decisión profundamente injusta” y criticó las prioridades económicas de la actual administración.

“Aquí hay una contradicción evidente: mientras se le quita la protección a la familia, se impulsan rebajas de impuestos a la gran empresa. Esa es una señal clara de cuáles son las verdaderas prioridades (…) Eliminar el Mepco sin una alternativa real significa traspasar ese aumento al transporte público y encarecer el costo de la vida”, criticó Crisóstomo.

El debate por los combustibles promete ser el primer gran gallito económico del nuevo gobierno, cruzando la discusión sobre la recaudación fiscal, el costo de la vida y los límites de las atribuciones presidenciales.

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