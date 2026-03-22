Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


Día del Agua con protesta: cuestionan retrocesos en materia ambiental

Miles de personas marcharon en Santiago, Concepción y Valdivia rechazando el retiro de 43 decretos ecológicos por parte del Gobierno, alertando sobre riesgos para los ecosistemas.

Miles de personas marcharon en Santiago, Concepción y Valdivia rechazando el retiro de 43 decretos ecológicos por parte del Gobierno, alertando sobre riesgos para los ecosistemas.

Medio Ambiente

En una jornada de movilización nacional, miles de personas salieron a las calles este domingo para conmemorar el Día Mundial del Agua y manifestar su rechazo a las recientes decisiones del Ejecutivo en materia de regulación. Las concentraciones más masivas se registraron en Santiago, Concepción y Valdivia, donde organizaciones sociales y colectivos ciudadanos denunciaron lo que consideran un debilitamiento de la protección de los territorios.

El foco de la protesta estuvo marcado por la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos ambientales ingresados al finalizar la administración de Gabriel Boric. Según los convocantes, esta medida busca facilitar inversiones de gran escala en minería e infraestructura, lo que podría generar daños irreversibles en comunidades y ecosistemas locales.

Ante la presión social y política, el Ejecutivo reingresó recientemente el decreto que aprueba el plan de conservación para la ranita de Darwin, un gesto que no logró calmar las críticas de los activistas, quienes exigen la restitución de la totalidad de las normas de protección retiradas.

Las marchas en la capital se extendieron por la Alameda, donde se levantaron consignas contra el modelo de desarrollo actual y la presión sobre la biodiversidad. En regiones como Biobío y Los Ríos, la participación también fue alta, vinculando la demanda por el agua con la protección de glaciares, hito que fue recordado durante la semana recién pasada.

Marcha Sin agua no hay dignidad; sin lucha no hay justicia ambiental. Foto: Aton Chile.

Marcha Sin agua no hay dignidad; sin lucha no hay justicia ambiental. Foto: Aton Chile.

Alerta en los territorios

Desde las organizaciones ambientales, advirtieron que el escenario normativo actual genera incertidumbre en las comunidades que enfrentan proyectos extractivistas. “El retiro de estos decretos no es solo un trámite administrativo; es una señal política que prioriza la inversión por sobre la vida y la calidad del medioambiente de las personas”, señalaron voceros del movimiento durante la concentración en Plaza Italia.

La jornada concluyó sin incidentes mayores, pero con la promesa de los movimientos socioambientales de mantener una vigilancia activa frente a los próximos pasos de la administración de Kast en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en este 2026.

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