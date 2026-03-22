Investigadores de la U. de Chile descubren en Calama el primer plesiosaurio jurásico de Chile

Un equipo de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y el Núcleo Milenio EVOTEM ha marcado un hito para la ciencia nacional al presentar al Gondwananectes osvaldoi. Se trata de la primera especie de plesiosaurio del periodo Jurásico hallada en territorio chileno, específicamente en las cercanías de Calama, Región de Antofagasta.

El descubrimiento, publicado en la revista Papers in Palaeontology, detalla la existencia de un reptil marino de entre 1,5 y 2 metros de largo que habitó las cuencas del actual Desierto de Atacama hace aproximadamente 170 millones de años. El fósil fue encontrado originalmente en 2014 por Osvaldo Rojas, director del Museo de Historia Natural del Desierto de Atacama, pero solo tras una preparación exhaustiva entre 2024 y 2025 se logró exponer el esqueleto y confirmar que se trataba de una especie desconocida para la ciencia.El hallazgo de esta especie no solo es relevante por su antigüedad, sino por lo que revela sobre la evolución de los plesiosaurios más exitosos, el grupo Cryptoclidia, que sobrevivió hasta la extinción masiva de hace 66 millones de años. Hasta ahora, se pensaba que este linaje tenía un origen europeo, pero el ejemplar chileno sugiere una historia mucho más compleja.

El investigador Rodrigo Otero destacó que la anatomía de las vértebras fue fundamental para la clasificación: “La presencia de una única articulación para la costilla en cada una de las vértebras es tremendamente relevante para entender la taxonomía de este animal”, explicó. Este detalle permitió situar al Gondwananectes como el representante más antiguo conocido de su línea evolutiva en el hemisferio sur.

El ecosistema del Atacama prehistórico

Durante el Jurásico Medio, la zona de Ojo Pache era un ecosistema marino vibrante donde este pequeño plesiosaurio convivía con ammonites, ictiosaurios y peces óseos. Su nombre rinde homenaje a Gondwana, el antiguo supercontinente, y a su descubridor, Osvaldo Rojas.

“Este espécimen nos permitió reconocer que se trataba de una forma nueva para la ciencia. Chile se proyecta como un territorio especialmente relevante para seguir investigando el origen de este grupo, ya que posee rocas más antiguas de ambientes similares”, señaló Otero.

Con este hallazgo, la paleontología chilena de este 2026 se posiciona a la vanguardia internacional, aportando evidencia crítica para entender cómo los reptiles marinos colonizaron los océanos prehistóricos desde el sur del mundo.