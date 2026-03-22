Irán lanza una clara advertencia a Israel y a Estados Unidos tras noche de intensos combates

La noche pasada supuso un verdadero punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio. En primer lugar, están los ataques iraníes contra Diego García, la base estadounidense-británica situada a 4,000 kilómetros de las costas iraníes. Es la primera vez que Irán utiliza misiles de largo alcance de este tipo.

A continuación, se produjeron los ataques en la región de Dimona, en Israel. Teherán afirma que parte de las instalaciones de investigación nuclear de Israel fueron blanco de estos ataques. En los distintos videos se ve cómo los misiles iraníes se abalanzan sobre su objetivo sin que los sistemas de defensa antimisiles israelíes puedan intervenir. Sin duda se trata de proyectiles utilizados por primera vez: misiles muy destructivos y rápidos que no pudieron ser interceptados.

Luego del ataque contra Dimona, al menos 100 personas resultaron heridas la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, seis de ellas de gravedad, tras un ataque iraní, según el más reciente balance provisional de los servicios de rescate. Es una advertencia muy clara por parte de Teherán, que afirma ahora que tiene el control en el conflicto con Israel y sus aliados estadounidenses.

Ultimátum de Trump

Otra advertencia es la de Donald Trump, quien lanza un ultimátum al régimen iraní: “Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”.

Ante este ultimátum del presidente estadounidense, la respuesta iraní no se ha hecho esperar. Los responsables de la Guardia Revolucionaria han afirmado que, en caso de ataque contra las centrales eléctricas iraníes, todas las instalaciones de desalinización de las monarquías árabes del Golfo Pérsico serán blanco de ataques inmediatos.

Estas instalaciones de desalinización son vitales para la región. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin dependen en más de un 90% de ellas para el suministro de agua potable. Por lo tanto, si alguna resulta afectada, especialmente en los Emiratos, toda la vida se detendrá por la falta de agua para las poblaciones.

Impuesto en el Estrecho de Ormuz

Irán afirma también que el estrecho de Ormuz no está cerrado y que todos los buques pueden pasar, a excepción de los “buques enemigos”, refiriéndose a los de Estados Unidos o sus aliados. A partir de ahora, Teherán cobrará un impuesto de 2 millones de dólares por cada paso por este estrecho.

Mientras tanto, una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, según anunciaron socorristas y el ejército israelí. Se identificó un disparo en dirección a una localidad situada a lo largo de la frontera norte, provocando daños materiales y el incendio de dos vehículos en el kibutz Misgav Am, donde los bomberos hallaron a la víctima fallecida.