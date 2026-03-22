Kast se instala en La Moneda: "Vamos a tomar decisiones difíciles y no vamos a retroceder"

Tras tres intentos electorales y una semana después de asumir el mando, el Presidente José Antonio Kast concedió su primera gran entrevista al diario La Tercera. En ella el mandatario delineó un horizonte marcado por el orden, la crítica estructural al gobierno anterior y la preparación del país para un escenario económico complejo.

Kast confesó que la convicción de su victoria nació tras obtener el 44% de los votos en 2021, lo que cimentó su camino hacia el triunfo de 2025. Hoy, desde el despacho presidencial, apunta a instaurar la “cultura del trabajo bien hecho”, mientras lanza duros dardos contra la “inexperiencia de vida” que, a su juicio, marcó a los colaboradores de Gabriel Boric.

El dardo a la administración Boric y las reformas retiradas

Al hacer un balance del gobierno saliente, Kast fue tajante sobre las razones que, a su juicio, llevaron al fracaso del Frente Amplio. “A muchos de los colaboradores del Presidente Boric les faltaba experiencia de vida (…) Ese tránsito tan rápido de la formación escolar, universitaria, a ejercer el mando de una nación, terminó pasando la cuenta”, sentenció en su diálogo con el medio escrito.

Esta postura crítica se evidenció en sus primeras medidas, como el retiro del proyecto de negociación ramal. Ante los cuestionamientos de la actual oposición, el Mandatario respondió emplazando directamente al gobierno anterior:

“Si hubiesen sido leyes tan emblemáticas, por qué no las tramitaron rápidamente. El presidente podría haber mandado una ley diciendo ‘se acabaron los indultos presidenciales’, no lo hizo. ¿Por qué no le puso discusión inmediata a la negociación ramal? ¿Quería mantener una tensión política permanente?“, cuestionó Kast, agregando que “la mejor política pública que podemos tener es el pleno empleo. Les falta conocer el país”.

“Vamos a tomar decisiones difíciles y no vamos a retroceder”

El nuevo gobierno asume bajo un decreto de “emergencia” y con un panorama financiero que Kast califica como “peor de lo que imaginaba”. Apuntando a las cifras del exministro Nicolás Grau, el Presidente aseguró a La Tercera que el déficit fiscal es grave, situación que se agudiza por factores externos como el alza mundial del petróleo.

Ante este escenario, Kast anticipó que el país deberá enfrentar ajustes que podrían generar descontento ciudadano, especialmente frente a modificaciones en herramientas como el Mepco.

“Una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener si el precio del petróleo se duplica (…) Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”, afirmó.

Consultado sobre un eventual estallido de malestar social frente a estas medidas, Kast trazó una línea clara entre las demandas ciudadanas y la instrumentalización política: “Todas las manifestaciones públicas son razonables y aceptables. Pero primero veamos si son protestas que tienen fundamento real o son protestas políticas. Yo he visto críticas más bien a nivel de dirigentes políticos, no a nivel de la ciudadanía”.

El rol de la oposición y la seguridad

En cuanto al papel que espera de la centroizquierda y la izquierda en el Congreso, el Mandatario pidió “conciencia de urgencia”.

“¿Se requiere una oposición? Por supuesto. Pero les pido que entiendan cuál es el deber para con Chile. Si alguien opta por fiscalizar, lo entiendo (…) pero de ahí a escalar eso a un hecho político, hay una gran distancia”, advirtió.

Finalmente, sobre la crisis de seguridad y su emblemática promesa de construir una zanja en el norte, Kast reconoció que esta medida por sí sola no frenará al crimen organizado, pero defendió su implementación integral: “Tengo clara conciencia de que la zanja no para el crimen organizado, pero eso más el control en las calles, la fiscalización y las medidas de cruce de datos, le van a ir achicando el espacio”.