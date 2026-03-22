Máquinas que trabajan sin descanso, la nueva propuesta artística de Adolfo Martínez que llega al MAC

En un escenario donde la automatización redefine silenciosamente las formas de producción y reemplaza progresivamente la presencia humana, la muestra Trifulca: objetos penitentes, del artista visual chileno Adolfo Martínez, propone detener la mirada en aquello que permanece: la repetición, la obediencia y el desgaste como estructuras persistentes.

La exposición, que cuenta con el apoyo del Fondart Creación Artística 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se inauguró el 20 de marzo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (MAC), y podrá visitarse hasta el 14 de junio de 2026.

En esta nueva exhibición, Martínez reúne un conjunto de esculturas e instalaciones construidas a partir de ensamblajes de objetos asistidos por sistemas eléctricos y mecánicos. En ellas, mecanismos automáticos ejecutan acciones repetitivas —fricción, pulido, oscilación, golpe— donde la máquina reemplaza al cuerpo humano y trabaja sin descanso ni propósito final.

Estos dispositivos, que el artista denomina “objetos penitentes”, operan como metáforas de una persistencia histórica, el trabajo entendido como obediencia, desgaste y repetición. Lejos de representar el mundo obrero desde la nostalgia o la denuncia directa, Trifulca propone una lectura crítica sobre cómo ciertas lógicas de subordinación continúan reproduciéndose incluso en contextos de avance tecnológico.

“La obra de Adolfo Martínez pone en tensión una diversidad de formas y materialidades que enfrentan los imaginarios del mundo popular con el relato del poder y sus simbolismos. Algo que podríamos clasificar como las ‘micro políticas del territorio’. Desde este lugar, es que este prolífico artista vuelve al MAC con una exposición individual de obras inéditas. Con ellas, nos recuerda nuestra capacidad de ser un país productor y creador en diversas escalas. Desde imaginarios poéticos particulares, hasta un lugar en el confín para ensoñar nuevos modos de nuestra contemporaneidad”, precisa el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (MAC), Daniel Cruz.

“Dudo que las formas de opresión laboral ocurran pese al avance tecnológico; más bien avanzan de la mano”, señala Martínez. En esta línea, la exposición tensiona la idea de que la automatización implica necesariamente emancipación, planteando que la tecnología puede funcionar como un desplazamiento invisible de la misma lógica de sometimiento.

El montaje concibe la sala como un cuerpo donde cada obra cumple una función específica dentro de un sistema mayor. El ruido de los mecanismos, la iluminación y el movimiento generan una experiencia sensorial que antecede a la contemplación, envolviendo al visitante en una atmósfera persistente y vigilante.

Adolfo Martínez es artista visual y académico chileno, formado en la Licenciatura en Artes y el Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Su práctica —centrada en la escultura, el objeto y la instalación— aborda la reforma y contrarreforma agraria en Chile como eje histórico y biográfico, explorando sus implicancias en la memoria, el territorio y las transformaciones del mundo rural.

Con más de dos décadas de trayectoria, ha realizado exposiciones individuales como CABEZA (Galería Madre, 2023) y Una cosa lleva a la otra (Posada del Corregidor, 2022), y ha participado en instancias como la 15ª Bienal de Artes Mediales en el MAC y la residencia internacional Festival Alpes-Andes (Italia–Francia). Actualmente es profesor asistente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Sobre la muestra

Exposición: Trifulca: objetos penitentes

Artista: Adolfo Martínez

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago).

Fechas: 20 de marzo al 14 de junio de 2026

Horario: Martes a domingo de 10.30 a 17.30 horas

Entrada: Liberada