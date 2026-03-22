Martina Yopo por baja natalidad: “Parece inconcebible que el Gobierno no dé prioridad al proyecto de Sala Cuna”

En diciembre de 2025 se registraron 12.352 nacimientos, lo que significó un crecimiento del 1% respecto a la cifra del mismo mes de 2024 y se trata del primer crecimiento interanual que se registra desde hace 19 meses. Sin embargo, son 120 nacimientos más, lo que no representa un número que permita sacar cuentas alegres.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la doctora en Sociología y académica de la Pontificia Universidad Católica, Martina Yopo, analizó los últimos datos de Estadísticas Viales Coyunturales que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y advirtió que este aumento está “muy lejos de ser una tendencia que muestre un aumento sostenido de la fecundidad”.

“Esa variación interanual es un porcentaje muy menor, solamente un 1% y representa un aumento de 120 nacimientos, que a niveles de población es muy poco significativo. Efectivamente nosotros vemos que por primera vez en muchos meses hay una variación interanual que es positiva, sin embargo, la tendencia general de la fecundidad en el contexto de la sociedad chilena sigue estando a la baja y va a mantenerse muy por debajo del nivel de reemplazo de la población”, señaló.

Por lo tanto, la experta aseguró que el dato aislado no es suficiente. “Si nosotros vemos que en el tiempo empieza a haber un aumento sostenido en, por ejemplo, las tasas de nacimiento mensuales y empieza a haber variaciones interanuales que logran establecerse como una tendencia a lo largo del tiempo, ahí es posible empezar a generar ciertas hipótesis interpretativas. Sin embargo, una variación de 120 nacimientos por un mes en un contexto de 19 meses en el que no hubo un aumento de variación interanual, es todavía algo muy preliminar para empezar a sacar conclusiones y cuentas alegres sobre un aumento de la fecundidad en la sociedad chilena”, dijo.

La baja natalidad es uno de los principales desafíos para Chile hoy, así lo indicó Yopo, esto a pesar de que “tras la baja fecundidad hay muy buenas noticias, como la mayor autonomía reproductiva, una flexibilización del mandato de la maternidad y también el hecho de que hoy las mujeres tienen más capacidad de decidir sobre sus proyectos de vida, por ejemplo, si quieren desarrollarse en la educación superior y el mercado laboral”.

Sin embargo “este nivel de fecundidad tan bajo y muy por debajo del nivel de reemplazo de la población, representa inequívocamente un desafío, porque tiene un impacto directo sobre el envejecimiento y decrecimiento de la población. Eso es importante, porque todos nuestros sistemas sociales claves están organizados bajo el principio del recambio generacional, es decir, que van a haber nuevas generaciones que reemplacen a aquellas generaciones que van envejeciendo y muriendo. Con niveles tan bajos de fecundidad ese principio está puesto en entredicho”, aseveró.

En este escenario, en el debate político se discute cómo avanzar en políticas públicas que entreguen condiciones óptimas para tener hijos, pero la académica aseguró que también es fundamental “empezar a adaptar nuestros sistemas sociales claves a una realidad demográfica que llegó para quedarse”.

¿Por qué están naciendo menos niños en Chile? “La baja fecundidad es un fenómeno absolutamente complejo. Una tentación que uno tiene que evitar es buscar razones simples para explicar fenómenos que efectivamente son multicausales. Cuando nosotros miramos por qué en Chile están naciendo sostenidamente menos niños, tenemos que, por un lado, ver que aquí hay transformaciones culturales profundas en torno al género, la familia y la reproducción. O sea, cada vez más el hecho de tener hijos está siendo desnaturalizado como una parte necesaria o relevante del curso de vida de las personas, pero también se han flexibilizado las normas y mandatos en torno a la familia”, explicó Yopo.

“Hoy ser y hacer familia no necesariamente significa tener hijos y, entonces, aquí hay transformaciones culturales profundas que no necesariamente se pueden abordar desde el punto de vista de las políticas públicas. Sin embargo, y un hecho que es muy importante, es que efectivamente hay datos preliminares que sugieren que en Chile hay una brecha de fecundidad. Es decir, que hay personas que están teniendo menos hijos de los que quisieran tener”, agregó.

La experta aseguró que lo último aún necesita respaldo científico, por lo que es fundamental avanzar en más y mejor evidencia en torno a la fecundidad. Sin embargo, manifestó que también “puede ser una oportunidad crítica desde el punto de vista de las políticas públicas. Si es que hay personas que están teniendo menos hijos de los que quisieran, tenemos que pensar cómo las políticas públicas pueden ayudar a generar las condiciones. Y eso tiene que ver, por supuesto, con generar políticas de conciliación de vida laboral y familiar, entre las cuales, por ejemplo, se ubica de manera muy importante la política de Sala Cuna Universal”.

El Presidente José Antonio Kast dijo, en conversación con Canal 13, que el proyecto de Sala Cuna verá la luz cuando “recuperemos cierto grado de estabilidad económica“. Al respecto, Martina Yopo respondió que “no hace mucho sentido, parece bastante inconcebible, que el Gobierno actual haya decidido postergar o no darle prioridad al proyecto de Sala Cuna, porque efectivamente la evidencia comparada a nivel internacional demuestra que tener servicios de cuidado infantil universales, gratuitos y de calidad es una de las políticas más importantes para apoyar a las familias para tener los hijos que quieran tener. Esta es una política crítica en la que como país tenemos que avanzar si efectivamente queremos contribuir a apoyar a las familias para tener los hijos que quieren tener”.

“En esta baja natalidad se juega no solamente el futuro desarrollo y crecimiento a nivel de país, sino también el derecho de las personas a formar sus proyectos de familia y a tener autonomía reproductiva en poder decidir también si quieren ser padres y si quieren ser madres, y formar sus proyectos familiares con hijos en ello”, planteó la académica.

Sobre los últimos datos del INE, la experta indicó que “es muy importante estar atentos a cuáles van a ser las variaciones mensuales próximas. Lo más probable es que esta tendencia no tienda a mantenerse en el tiempo y veamos una trayectoria de descenso menos acelerada y no lineal, pero aquí yo creo que también un mensaje clave es que la baja fecundidad es un fenómeno demográfico que llegó para quedarse”.

“En Chile es muy improbable, para no decir imposible, que volvamos a tener cifras reproductivas que nos vuelvan a poner en un nivel igual o superior al de reemplazo de la población, que son 2,1 hijos por mujer. Aquí hay que asumir que la baja fecundidad, más allá de estas pequeñas variaciones interanuales, es una realidad demográfica y tenemos que empezar a tomarnos en serio este desafío como país, porque efectivamente va a afectar el futuro de las personas, las familias y de la sociedad más en general en el presente y también a mediano y largo plazo”, finalizó.