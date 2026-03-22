Viajando con "El astronauta de papel": marionetas ecológicas recorren escuelas rurales de Chile

Más de 20 años de trayectoria acumula la aplaudida obra de teatro familiar y de muñecos, El astronauta de papel, de Objeto Teatro, escrita y dirigida por Andrés Amion. A partir del 23 de marzo, regresa con su itinerancia Viajando con El astronauta de papel, que recorrerá 16 escuelas rurales de las regiones Metropolitana, de Coquimbo y Valparaíso. En este caso, incluye a dos establecimientos afectados por el mega incendio de 2024.

“Para nuestra compañía es fundamental llevar el trabajo a las comunidades educativas que tienen menor acceso a la cultura y el teatro. Este proyecto nos permite avanzar en uno de nuestros principales objetivos que es descentralizar el arte y ofrecer un espectáculo de calidad a niños y niñas para que vivan una experiencia bonita y educativa”, explica su autor y director quien, junto a los actores titiriteros Maximiliano Vidal y Jessica Diaz; interpretan la historia.

Financiada por el Fondo de artes escénicas- Circulación nacional de montajes 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tras presentarse en importantes escenarios de Chile y el extranjero, además de editar un libro ilustrado.

Combinando música en vivo, objetos animados, dos marionetas de 90 cm y sus respectivos símiles a pequeña escala, el montaje se sustenta en la técnica japonesa Bunraku; una variante de animación de muñecos con varilla, parte del teatro clásico de títeres nipón reconocida por Unesco en 2003 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. “Entrega un mensaje ecológico ya que fue fabricada completamente con materiales de desecho: cartones que ya no servían, papeles que iban a ser tirados… Eso es muy valioso para las niñas y niños, para que aprendan a reutilizar la basura y contribuyan a descontaminar el planeta”, continúa.

El astronauta de papel cuenta las aventuras de dos hermanos, Ramiro y Antonia, que suelen subir al techo de su casa para observar a la luna. Mientras sueñan con conocerla, Ramiro desarrolla la teoría de que su color se debe a que toma leche por lo que, cuando en una ocasión la ven “muy flaquita”, decide viajar hasta ella para darle más leche. “Es una obra sencilla, pero con un mensaje muy profundo. Tratamos de incentivar el uso de la imaginación y divertirnos con elementos simples, tan fácil como hacer un avioncito de papel. Entretenernos con cosas sencillas en este mundo tan complejo”, agrega.

Como parte de la circulación Viajando con el astronauta de papel, la compañía Objeto Teatro visitará 16 escuelas rurales de San José de Maipo, El Monte, María Pinto, Andacollo, Coquimbo, Illapel, Viña del Mar, Los Andes, Nogales, La Ligua y Quilpué. En todas ellas presentará una función de la obra, entregará a su biblioteca un ejemplar de su libro ilustrado y llevará a cabo un taller práctico.

“Después de cada presentación habrá un conversatorio, donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de ver las marionetas, explicarles su manipulación, como una forma de difundir la disciplina del teatro de títeres. Realizaremos, además, un taller formativo donde las y los estudiantes van a aprender a fabricar una marioneta con materiales de desuso. De este modo van a participar activamente de un proceso creativo aprendiendo de manera práctica a construir sus propios personajes. Así queremos que cada visita se convierta en una experiencia integral que combine arte, aprendizaje y entretenimiento”, concluye Andrés Amion.

OBJETOTEATRO cuenta con 25 años de reconocida trayectoria en el teatro de muñecos en Chile. Está integrada por actores, músicos y artistas plásticos que investigan constantemente en torno al lenguaje del teatro de muñecos, desarrollando historias mediante técnicas manuales, manipulación de muñecos y maquinarias animadas. Su propuesta escénica incorpora elementos visuales y mecánicos que refuerzan el carácter didáctico de sus relatos, estimulando la imaginación de grandes y pequeños. El compromiso educativo y lúdico está presente en todas sus creaciones, invitando al público a un viaje por la magia de los objetos animados. Su consigna es clara: entretener y educar a través de valores transversales.

COORDENADAS

23 de marzo al 12 de mayo

Escuelas RM, Coquimbo y Valparaíso

Recomendada para T.E, 3 a 7 años

Duración: 40 minutos

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: Andrés Amion/ Interpretación: Maximiliano Vidal, Jessica Diaz y Andrés Amion/ Música: Ignacio Hernández/ Técnica en sonido: Tomás Hartmann/Técnica en iluminación: Rebeca Téllez/ Diseño integral: Compañía Objeto Teatro/Prensa: Claudia Palominos

FUNCIONES

23/03/26. Escuela El Manzano, San José de Maipo 24/03/26. Escuela El Melocotón, San José de Maipo

25/03/26. Colegio El Cristo, El Monte

26/03/26. Escuela G 733, María Pinto

06/04/26. Escuela El Tambillo, Andacollo

07/04/26. Colegio José Bernardo Suárez, Andacollo

08/04/26. Escuela Huachalalume, Coquimbo

09/04/26. Escuela Las Barrancas, Coquimbo



10/04/26. Escuela Las Cañas, Illapel

04/05/26. Escuela Canal Beagle, Viña del Mar

05/05/26. Escuela Patricio Lynch, Viña del Mar

06/05/26. Escuela El Sauce, Los Andes

07/05/26. Escuela Río Blanco, Los Andes

08/05/26 Escuela La Peña, Nogales

11/05/26. Escuela Básica Diego Portales, La Ligua

12/05/26. Escuela Santiago Bueras, Quilpué

*Foto de portada. Macarena Quezada