ACHM alerta que solo el 16,5% de las alcaldías del país está encabezado por mujeres

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, participó en el seminario “Equidad de Género en Municipalidades”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) junto a la Universidad del Alba, instancia que puso el foco en el rol de los gobiernos locales en la reducción de brechas de género.

En el encuentro estuvieron presentes la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), además de autoridades comunales como las alcaldesas de Colina, Isabel Valenzuela, y de La Pintana, Claudia Pizarro. El hito principal de la jornada fue la presentación del Índice Municipal de Equidad de Género.

En la cita se expusieron cifras que dan cuenta de una desigualdad persistente en el ámbito municipal, como que solo el 16,5% de las alcaldías del país está liderado por mujeres, equivalente a 57 jefas comunales, junto con brechas significativas en la implementación territorial de políticas públicas, especialmente entre zonas urbanas y rurales.

Esta herramienta busca diagnosticar el nivel de preparación de las municipalidades para abordar la equidad de género y evaluar ámbitos como gobernanza, liderazgo femenino, conciliación laboral, prevención de la violencia y autonomía económica.

La ministra Marín valoró la implementación del instrumento y destacó su impacto en la mejora de la gestión pública. “Me parece que es algo muy necesario y muy valioso. Los resultados que obtengamos después de este índice nos van a llevar a mejorar en las políticas públicas y a nosotros como Ministerio de la Mujer”, afirmó.

En representación del Congreso, la presidenta del Senado subrayó la importancia de contar con datos concretos para la toma de decisiones a nivel local. “Tener un índice que mida y que nos entregue un diagnóstico para poder tomar buenas decisiones es vital para que podamos ir acortando brechas de género en los municipios”, señaló.

Núñez agregó que estas instituciones son “la primera puerta que una mujer golpea cuando necesita apoyo, cuando necesita protección (…) y por eso es tan importante contar con esta información para que se puedan tomar las mejores decisiones”. “Valoro el esfuerzo, nos comprometemos con una agenda legislativa“, expresó.

Por su parte, el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó el convenio firmado con la Universidad del Alba como un paso para fortalecer el compromiso municipal con esta agenda. “Lo único que hace es fortalecer el compromiso de la asociación de municipalidades con la mujer y la equidad de género”, indicó.

El seminario también presentó la Agenda 2026 de la ACHM, que contempla medidas como capacitación funcionaria, apoyo a cuidadoras, protocolos frente a la violencia y la implementación de un sistema de indicadores municipales.