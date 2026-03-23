Alerta sanitaria oncológica: Falp estima que en tres meses se podría resolver hasta el 50% de las listas de espera

El Gobierno está a la espera de que la Contraloría tome razón del decreto de Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública asociado a las listas de espera oncológicas. Con esta estratégia se busca responder a los cerca de 27 mil pacientes que se encuentran en esta situación.

En el intertanto, la ministra de Salud, May Chomalí, sostuvo una reunión con el Centro de Prevención y Control del Cáncer (CECAN), formado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, instancia en la que se abordaron estudios sobre prevención, proyecciones, tratamientos, entre otros tópicos que, según la secretaria de Estado, ya estaban incorporados o se van a incorporar.

“Va a resolver el stock de pacientes que están en este momento esperando”, declaró la ministra Chomalí en Radio Agricultura sobre la alerta sanitaria. Además, agregó que va a entregar “mayor flexibilidad y mayor libertad para asignar algunos recursos”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el subdirector médico de Radioterapia de Fundación Arturo López Pérez (Falp), Pablo González, valoró el énfasis que puso el Ejecutivo en esta materia e incluso proyectó que con coordinación público privada se podrían reducir las listas de espera casi en su totalidad este mismo año.

“Creo que es una buena idea (la alerta sanitaria), es una buena noticia para el país. Nosotros valoramos realmente este anuncio. Básicamente, porque entrega herramientas administrativas que permiten de una manera, pienso, relativamente ágil, dar respuesta a la situación de crisis oncológica de nuestro país”, aseguró.

El doctor indicó que para llevar a cabo este plan, es central “entender que actualmente tenemos al menos 20 mil pacientes en lista de espera para iniciar terapia oncológica y esto es un cambio gigante a la situación que se presentaba antes de la pandemia. El año 2019 eran aproximadamente 2 mil los pacientes que estaban en lista de espera por tiempo vencido. Esto va a ir empeorando conforme sumamos todos los pacientes nuevos cada año y hay claridad absoluta de que ni el sistema público ni el sistema privado por sí solos son capaces de satisfacer la demanda”.

“Aquí yo creo que la clave es poder iniciar un trabajo coordinado desde el ministerio, entre las instituciones públicas y privadas para poder avanzar en la resolución de esto en tiempo. Nosotros pensamos que tres meses de trabajo en conjunto, ocupando la totalidad de la capacidad instalada en el servicio público y en el servicio privado, podría resolver gran parte de la lista de espera, calculamos entre 40 y 50%. Y con el resto del año trabajando así probablemente se acerque a resolver la totalidad de la lista de espera”, proyectó.

Lo más importante en el marco de esta política, es “agilizar los mecanismos de trabajo coordinado de lo público a lo privado. En gran parte de los tratamientos oncológicos existe más disponibilidad en lo privado, que es donde hay la menor cantidad de pacientes. No se ve a corto plazo otra forma”.

Si bien, el doctor González señaló que es necesario tomar medidas a largo plazo, enfatizó que: “Si queremos resolverlo luego de manera eficiente, no se ve otra solución que un traspaso de pacientes y me imagino yo con alguna inyección de recursos para poder satisfacer esto en los centros privados. Creo que esa es la forma más eficiente de hacerlo a corto plazo. De una manera parecida a cómo se enfrentó la pandemia”.

Consultado sobre la diferencia de esta decisión del Ejecutivo con otras medidas adoptadas en gobiernos anteriores, el experto destacó que “decretar esta alerta permite tomar medidas extraordinarias”.

“Sin medidas extraordinarias esto no se puede enfrentar (…) creo que lo central es entender la gravedad de la situación, entender la cantidad de gente que está falleciendo sin tener que haberlo hecho, porque en cáncer el retrasarse en las atenciones significa aumentar la mortalidad”, dijo.

González explicó que esta medida permite contar con “herramientas administrativas extraordinarias que hasta el momento no han existido” y que solamente se han aplicado durante la emergencia del Covid-19, a pesar de que “esta es una patología en la que fallece bastante más gente que en el peor periodo del Coronavirus”. Por ello, destacó que “esta visión nueva de emergencia es la que puede hacer el switch hacia estas medidas extraordinarias y (…) acercarse a una solución definitiva”.