Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


Cadem: Presidente Kast cae 6 puntos y sube su desaprobación

La baja se concentra en mujeres, sectores medios y la Región Metropolitana. El sondeo también muestra preocupación por el alza de combustibles.

La baja se concentra en mujeres, sectores medios y la Región Metropolitana. El sondeo también muestra preocupación por el alza de combustibles.

Política

Una caída en el respaldo ciudadano al Presidente José Antonio Kast evidenció la última encuesta Plaza Pública de Cadem, que mostró un retroceso en su aprobación y un aumento en su desaprobación.

De acuerdo con el sondeo, el mandatario registró un 51% de aprobación, lo que representa una baja de seis puntos respecto a la medición anterior. En paralelo, su desaprobación subió al 42%, también con un alza de seis puntos.

El descenso en el apoyo se observa con mayor fuerza en segmentos específicos, como mujeres, personas entre 35 y 54 años, habitantes de la Región Metropolitana y sectores socioeconómicos bajos, además de votantes que no participaron en la elección o apoyaron a otros candidatos.

El estudio también abordó la percepción frente a un eventual aumento en el precio de los combustibles. Un 48% considera que el Gobierno debería endeudarse para subsidiar el Mepco, mientras que un 30% opta por eliminar el mecanismo y permitir que los precios se ajusten al mercado.

El impacto de una eventual alza en las bencinas aparece como un factor relevante: un 83% afirma que le afectaría directamente y un 60% anticipa dificultades económicas severas. Además, muchos encuestados señalaron que reducirían gastos, dejarían de usar el auto o prescindirían de la parafina para calefacción.

En materia migratoria, el sondeo reflejó un amplio respaldo a medidas más restrictivas: un 62% considera negativa la llegada de inmigrantes y un 77% cree que deben endurecerse las regulaciones. Asimismo, un 58% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras.

Entre otras medidas, destaca el apoyo a fiscalizar empleadores, restringir beneficios sociales, avanzar en expulsiones y establecer sanciones penales para la inmigración ilegal.

Respecto a posibles procesos de regularización, hay mayor respaldo en casos específicos, como personas con más de 10 años en el país, sin delitos o con empleo formal.

Finalmente, en la evaluación de instituciones, Bomberos se mantiene como la mejor valorada, seguido por la PDI y Carabineros. En el otro extremo, Gendarmería registró una fuerte caída, mientras que el Congreso, la CUT y los partidos políticos siguen entre las instituciones peor evaluadas.

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