Cadem: Presidente Kast cae 6 puntos y sube su desaprobación

Una caída en el respaldo ciudadano al Presidente José Antonio Kast evidenció la última encuesta Plaza Pública de Cadem, que mostró un retroceso en su aprobación y un aumento en su desaprobación.

De acuerdo con el sondeo, el mandatario registró un 51% de aprobación, lo que representa una baja de seis puntos respecto a la medición anterior. En paralelo, su desaprobación subió al 42%, también con un alza de seis puntos.

El descenso en el apoyo se observa con mayor fuerza en segmentos específicos, como mujeres, personas entre 35 y 54 años, habitantes de la Región Metropolitana y sectores socioeconómicos bajos, además de votantes que no participaron en la elección o apoyaron a otros candidatos.

El estudio también abordó la percepción frente a un eventual aumento en el precio de los combustibles. Un 48% considera que el Gobierno debería endeudarse para subsidiar el Mepco, mientras que un 30% opta por eliminar el mecanismo y permitir que los precios se ajusten al mercado.

El impacto de una eventual alza en las bencinas aparece como un factor relevante: un 83% afirma que le afectaría directamente y un 60% anticipa dificultades económicas severas. Además, muchos encuestados señalaron que reducirían gastos, dejarían de usar el auto o prescindirían de la parafina para calefacción.

En materia migratoria, el sondeo reflejó un amplio respaldo a medidas más restrictivas: un 62% considera negativa la llegada de inmigrantes y un 77% cree que deben endurecerse las regulaciones. Asimismo, un 58% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras.

Entre otras medidas, destaca el apoyo a fiscalizar empleadores, restringir beneficios sociales, avanzar en expulsiones y establecer sanciones penales para la inmigración ilegal.

Respecto a posibles procesos de regularización, hay mayor respaldo en casos específicos, como personas con más de 10 años en el país, sin delitos o con empleo formal.

Finalmente, en la evaluación de instituciones, Bomberos se mantiene como la mejor valorada, seguido por la PDI y Carabineros. En el otro extremo, Gendarmería registró una fuerte caída, mientras que el Congreso, la CUT y los partidos políticos siguen entre las instituciones peor evaluadas.