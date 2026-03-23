Centro Cultural La Moneda lanza programación escolar 2026 con nuevos recursos pedagógicos y foco en la primera infancia

El próximo martes 24 de marzo, el Centro Cultural La Moneda lanzará su programación escolar 2026 bajo el lema “Escuelas al Centro”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las comunidades educativas y los espacios culturales mediante nuevos materiales pedagógicos y experiencias de aprendizaje vinculadas al currículum nacional.

La propuesta incorpora por primera vez contenidos dirigidos a la educación parvularia, con el objetivo de promover el acceso temprano a la cultura y fomentar la sensibilidad, el pensamiento crítico y el sentido de pertenencia en niños, niñas y adolescentes. Desde la institución destacan que esta programación apunta a transformar los procesos de enseñanza a través de la integración de las artes, el patrimonio y la creatividad, tanto dentro como fuera del aula.

Más que una actividad de apertura, el programa plantea una reflexión sobre el rol que pueden desempeñar los espacios culturales en la educación. En este sentido, el centro cultural propone un modelo que entiende la experiencia cultural como parte del aprendizaje, vinculando visitas guiadas, actividades de mediación y recursos pedagógicos asociados a sus exposiciones con los objetivos de aprendizaje del currículum escolar.

La directora ejecutiva del centro cultural, Regina Rodríguez, señaló que el desafío actual no se limita a mejorar lo que ocurre dentro de las salas de clases, sino a revisar las formas en que se construye el conocimiento: “Buscamos que los procesos educativos no partan únicamente de los contenidos a transmitir, sino de la capacidad de los estudiantes para interpretar, crear y construir sentido desde sus propias experiencias”, expresó la autoridad.

La oferta programática se desarrolla a través de la Red Docente de Educación Artística del centro cultural, iniciativa que desde 2023 ha beneficiado a más de 11 mil estudiantes y cerca de 800 docentes mediante actividades de mediación, formación pedagógica y participación cultural. Esta estrategia se articula con la Política Nacional de Educación Artística, la Política Nacional de Educación Patrimonial y el Plan de Formación Ciudadana.

El lanzamiento de esta programación se produce en un contexto marcado por desafíos en convivencia y bienestar socioemocional en el sistema educativo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, durante 2024 se registraron más de 19 mil denuncias asociadas a convivencia escolar, mientras distintos estudios han evidenciado un aumento en los niveles de estrés y desgaste en las comunidades educativas.

En este escenario, la educación artística se posiciona como una herramienta relevante para el desarrollo emocional y social de los estudiantes, al permitir explorar emociones, fomentar el diálogo y fortalecer la construcción de sentido colectivo dentro de los establecimientos educacionales.

Entre las novedades de la programación 2026 destaca la creación de materiales inéditos dirigidos a la primera infancia, desarrollados en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia. El kit educativo “Vamos al CCLM” incluye un cómic orientado a niños, niñas y sus familias, además de un cuadernillo pedagógico con orientaciones para integrar visitas a espacios culturales en las prácticas educativas, promoviendo el juego como metodología de aprendizaje.

La programación también contempla instancias de formación docente, como talleres, visitas mediadas y recursos pedagógicos vinculados a contenidos curriculares relacionados con memoria, identidad, territorio y participación. Estas acciones buscan fortalecer el trabajo pedagógico en torno al acceso y la vinculación de las comunidades educativas con los espacios públicos y culturales en sus territorios.

Asimismo, el centro cultural pondrá a disposición cápsulas audiovisuales asociadas a la exposición Cine en Chile. Historias en movimiento, abierta hasta el 31 de mayo. La muestra recorre más de un siglo de historia del cine en el país y propone su uso como herramienta pedagógica en el aula, promoviendo el análisis, la interpretación y la creación en distintas asignaturas del sistema escolar. Toda la información disponible en el sitio web del CCLM.