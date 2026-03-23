Confederación Nacional de Dueños de Camiones y alza de combustibles: "Si no están las condiciones, nos quedaremos en casa"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, se refirió al inminente anuncio de modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) de parte del Gobierno, en el marco de las medidas que busca adoptar la nueva administración para abaratar costos para el fisco.

“Este es un chaparrón que nos cae a todos los camioneros. Nosotros no tenemos la rapidez para subir las tarifas a nuestros mandantes. Yo no sé en qué forro se está metiendo el Gobierno, cómo se dice, porque la incertidumbre en este minuto (…) Nadie sabe cuánto va a subir, cómo va a subir, si va a ser proyecto de ley o va a ser decreto”, aseguró.

El dirigente aseguró que no saber los pasos a seguir del Ejecutivo les perjudica. “Porque si va al Congreso como proyecto, uno ahí tiene el derecho a patalear, pero con un decreto no tenemos ningún derecho. Por lo tanto, la gente nuestra está muy, muy preocupada, porque nosotros dependemos de unos generadores de carga que normalmente no nos suben la tarifa mañana”, afirmó.

Si bien el Gobierno señaló que cuidarán que no se refleje toda el alza internacional de los combustibles, Araya afirmó que cualquier aumento sería complejo. “El costo del combustible hoy día, que estamos en $930, significa el 40% del valor del flete, el viaje, por lo que cualquier subida nos va a producir un desequilibrio, sobre todo a las pymes, porque las pymes no tienen capital. Entonces, la gente no va a trabajar, no es pensar en un paro, sino que la gente no va a tener camiones a disposición de los generadores de carga”, advirtió.

“Es complicado porque ellos tienen esa política de transparentar, según ellos, toda esta alza y al final los que pagan somos nosotros (…) Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda y él dijo que el alza iba a ser de un viaje, no con calmantes. Nosotros no tenemos recursos, no tenemos los créditos, no tenemos para seguir, porque al final, al llegar esta alza a los generadores de carga les cuesta subir las tarifas. Entonces, al final va a haber un conflicto, esto va a ser conflicto sí o sí. 95% de la carga del país se mueve en los camiones”, agregó el dirigente.

Juan Araya aseguró que este lunes tienen reunión a las 14:00 horas para conversar esta materia. “El 80% de los camiones son de 1, 2, 3 o 4 camioncitos. Y los grandes también tienen problemas, porque tienen contratos que los limitan a poder subir las tarifas”, dijo.

Respecto a las críticas de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, que ha cuestionado la falta de fondos que financian el Mepco, el líder de la CNDC respondió que: “Las platas que llegan al gobierno de cualquier cosa, si las gastaron, se gastaron no más. O sea, ese tema de buscar quien se quedó con ese dinero, pasaría un año. Es inoficioso, si usted va a pasar por la bomba a echar bencina mañana”.

El dirigente de la entidad gremial enfatizó que la postura del Ejecutivo “no es la correcta”. “Lo que nosotros planteamos es que si la gente no tiene las condiciones los recursos para poder comprar sus combustibles a esta nueva tarifa, que no trabajen, nos quedamos en la casa, en vez de quedarnos en la carretera, para no exponernos”, expuso.

Lo anterior, explicó Araya, “porque no sabemos cómo va a actuar el Gobierno ante una movilización de este tipo, porque no solamente somos los camioneros, están los automovilistas, los taxistas, todos. A todos les llega este tema, no es un sector nomás”.