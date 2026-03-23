En un año, Chile ha reconducido más de 4 mil migrantes irregulares hacia Bolivia

Desde el 28 de marzo de 2025 y hasta el 31 de enero pasado, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, 4.027 extranjeros han sido reconducidos desde Chile hacia Bolivia por el paso fronterizo de Colchane, tras ser detectados ingresando por pasos no autorizados.

Según informa La Tercera, de todos ellos, la mayoría, con 1.812 (44,9%), corresponde a ciudadanos venezolanos, seguidos de bolivianos con 1.681 casos (41,7%) del total de migrantes reconducidos hacia el país altiplánico.

La estadística anterior fue considerada en el informe final de la gestión 2022-2026 de la administración saliente, del exdirector de Migraciones Luis Thayer.

En ese reporte se consignó que “durante las primeras semanas de implementación se acordó realizar una fase de marcha blanca en que se reconducía un máximo de 10 personas por día; actualmente se reconduce un volumen de 40 personas diarias o su equivalente semanal, atendiendo que se detectan menos ingresos irregulares”.

El mismo informe también da cuenta de las cifras totales desde que se implementó la medida en 2022. A nivel nacional, según el organismo que ahora será encabezado por Frank Sauerbaum, se han reconducido 19.201 extranjeros en situación irregular.

En los cinco años desde su implementación, durante 2025 se alcanzaron 5.057 personas reconducidas, un 19,4% más que en 2024 (4.235). El peak se registró en 2023, con 6.543 migrantes irregulares reconducidos.

A juicio de Thayer, las cifras “muestran la eficacia de esta herramienta para mejorar la gestión de la frontera. Son 20.000 personas que no han podido entrar al país tras intentar ingresar de manera irregular”.

El 27 de febrero de 2025, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a La Paz, Bolivia, para firmar el acuerdo de reconducción de migrantes irregulares, luego de que ese país se negara previamente a concretar un entendimiento con Chile.