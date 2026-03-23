“Es decisión de la PDI”: Steinert sale al paso de las críticas por salida de subdirectora de Inteligencia

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, salió al paso respecto a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, mientras parlamentarios de oposición intensificaron críticas tras revelaciones de Radio Bío Bío.

La remoción de la subdirectora de Inteligencia de la PDI a pedido de la titular de Seguridad abrió un nuevo flanco para el Gobierno. Así, en medio de cuestionamientos políticos, Steinert abordó brevemente esta controversia en el marco de su asistencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Es una decisión de la Policía de Investigaciones, quien llamó a retiro, ella llevaba más de 30 años de servicio, así que eso es lo que puedo decir”, afirmó la secretaria de Estado, evitando profundizar en los motivos de la salida de Consuelo Peña.

Sin embargo, las declaraciones no lograron contener las críticas de la oposición. El integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva (PPD), cuestionó el procedimiento: “Esta es una medida extraordinaria que no se condice y es inédita (…) debiera haber una circunstancia excepcional para una decisión de esta magnitud”.

Además, puso énfasis en el oficio revelado: “Se señala expresamente un RUT y una causa como el ‘Clan Chen’, lo que debe aclararse, porque una cosa es el rol como fiscal y otra distinta es la función en seguridad pública”, advirtió.

A estas críticas se sumó el diputado del Partido Comunista, Bernardo Salinas, quien apuntó a la debilidad de las explicaciones. “Nos causa mucha extrañeza y preocupación (…) las respuestas han sido extremadamente débiles”, sostuvo.

El parlamentario agregó que la justificación entregada por la ministra es insuficiente. “Remitirse a un acto administrativo es eludir el problema (…) queremos saber con certeza lo que ocurrió”, indicó, respaldando acciones de fiscalización.

Desde el senado, Iván Flores (DC), cuestionó duramente la remoción de Peña: “No sé si el gobierno y la ministra de Seguridad están dimensionando el tremendo daño que están provocando en la PDI con una decisión antojadiza que aún no tiene explicaciones razonables. Un daño a la mejor gestión desde el retorno a la democracia”.

El parlamentario insistió en la falta de transparencia: “No ha habido una explicación pública de este descabezamiento de la PDI (…) no se puede estar sacando gente tan valiosa sencillamente porque no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, agregando que “algo huele mal en esto”.

En contraste, el diputado oficialista Mauro González respaldó las atribuciones institucionales. “El director general de la PDI tiene toda la facultad de reestructurar su equipo (…) lo importante son los efectos y avanzar en seguridad”, afirmó.

La polémica surge tras la revelación de un oficio reservado, fechado el 13 de marzo, en el que la ministra Steinert solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen”, investigación que lideró como fiscal regional. Días después, se concretó la salida de Consuelo Peña, lo que ha abierto cuestionamientos sobre una eventual motivación detrás de la decisión y el manejo de información sensible en investigaciones en curso.