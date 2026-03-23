Español de Osorno se corona super campeón del básquetbol tras un final de infarto ante Puerto Varas

Español de Osorno se consagró campeón de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue 2026 tras imponerse por 77-76 a Puerto Varas Basket en una final intensa disputada en el Edificio de Deportes UC.

El conjunto osornino logró destrabar un partido de trámite cambiante, en el que supo sostener una ventaja mínima en los instantes decisivos. Luego de un segundo cuarto favorable a Puerto Varas, el equipo reaccionó en la segunda mitad y encontró respuestas en los momentos de mayor presión para cerrar el triunfo.

La gran figura del encuentro fue J’aheim Hudson, quien fue elegido MVP de la final tras liderar la ofensiva con 28 puntos y 8 rebotes. También resultó determinante Cristóbal Martínez, autor del triple que le dio la ventaja definitiva a su equipo.

Otros rendimientos destacados en el campeón fueron Jahsean Corbett, con 17 puntos y 9 rebotes, y Barham Amor, quien aportó 9 asistencias en la conducción del juego.

En Puerto Varas Basket, Joshua Morris encabezó el goleo con 19 puntos, seguido por Marcelo Pérez y Bakir Cleveland, con 17 y 11 unidades respectivamente, en un cierre que se mantuvo abierto hasta la última posesión.

Con este resultado, Español de Osorno sumó su segundo título en la competencia, tras el obtenido en 2024, y se instala nuevamente como protagonista del básquetbol chileno en el inicio de la temporada 2026.