Exministra Aguilera en la mira: UDI presenta denuncia por gestiones irregulares en operación de su madre

La mañana de este lunes un grupo de diputados de la UDI presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a la exministra de Salud, Ximena Aguilera, por un eventual delito de tráfico de influencias. La acción judicial surge tras un informe de la Contraloría General de la República que confirmó gestiones irregulares para favorecer la atención de la madre de la exautoridad en el Hospital El Salvador, quien ingresó al recinto de salud por una fractura de cadera.

Según el documento emitido el 9 de marzo por el ente fiscalizador, el 23 de diciembre de 2025 el entonces jefe de asesores de la ministra Aguilera, Manuel Nájera De Ferrari, se comunicó con directivos del Hospital El Salvador para informarles “anticipadamente” sobre el ingreso de la madre de la secretaria de Estado. A raíz de estas comunicaciones, sostiene el informe, al interior del recinto se establecieron “coordinaciones internas” entre la directora (s) del hospital, el jefe de Unidad de Emergencia y una enfermera.

El diputado Daniel Lilayu (UDI) explicó que la bancada ya había solicitado una investigación a Contraloría en diciembre, oportunidad en que sus dichos fueron cuestionados. “En su momento nos trataron de mentirosos, que no era efectivo y negaron todo, pero felizmente la Contraloría General de la República, el 9 de marzo, hace pocos días, emitió un informe en el cual nos da totalmente la razón”, sostuvo.

El parlamentario detalló que la denuncia se centra en una posible infracción al artículo 240 bis del Código Penal, que sanciona el tráfico de influencias. “Claramente se faltó a la probidad administrativa (…) No puede haber tráfico de influencia. Aquí pedimos que sean sancionadas penalmente todas las personas que sean responsables”, enfatizó.

Según Contraloría, la intervención de parte de las autoridades de la administración anterior podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575, norma que prohíbe que un funcionario público utilice su cargo o tiempo de trabajo para beneficio propio o de terceros ajenos a la institución.

La diputada Flor Weisse (UDI) complementó que la situación resulta especialmente grave por tratarse del área de salud. “Cuando en las listas de espera hay chilenos y chilenas que están por años esperando una atención, una intervención quirúrgica. La igualdad ante la ley y ante el acceso a los derechos tiene que ser ejecutado y tiene que ser de manifiesto comprobado”, afirmó.

Libertarios impulsan acusación constitucional

En paralelo, el Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que impulsará una acusación constitucional contra Ximena Aguilera. El diputado Hans Marowski informó que ya cuentan con un texto avanzado y las firmas necesarias para concretar la acción.

“Esto es por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, en caso de no haber estado al tanto, de denunciar a su asesor por haber incumplido sus deberes constitucionales, al dar prioridad a su madre por sobre personas que estaban antes en la lista de espera y requerían atención médica”, señaló Marowski.

El presidente del partido, Johannes Kaiser, profundizó en las consecuencias del caso. “No olviden que se murió una persona. Nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona porque se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera; esto no es menor”, recalcó.