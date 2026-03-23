GPM recomienda mantener tasa de interés: advierten presión inflacionaria por cambios en el Mepco

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó mantener la tasa de interés en 4,5%, en medio de un escenario internacional volátil marcado por el alza del petróleo y tensiones geopolíticas, advirtiendo que los cambios en el Mepco y las definiciones del próximo IPOM serán determinantes para la trayectoria inflacionaria en Chile.

En un contexto de creciente incertidumbre internacional y presiones sobre los mercados energéticos, el Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, subrayando la necesidad de cautela ante riesgos inflacionarios emergentes y el impacto que podrían tener eventuales modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La economista y consejera de la Comisión Asesora del Instituto Nacional de Estadísticas, Andrea Tokman, sostuvo que, si bien el escenario base sigue siendo de convergencia inflacionaria, han aumentado los riesgos de desviaciones. “El espiral inflacionario posterior refuerza la necesidad de cautela frente a estos riesgos de efectos de segunda vuelta y desanclaje de expectativas”, advirtió, destacando además que el contexto actual difiere del observado tras la guerra en Ucrania, debido a un menor impulso de la demanda y condiciones financieras más restrictivas.

El GPM enfatizó que el reciente shock externo —marcado por el fuerte aumento del precio del petróleo, la depreciación del peso y el endurecimiento de las condiciones financieras— podría afectar tanto la inflación como la actividad económica. En ese escenario, los cambios al Mepco adquieren un rol central en la velocidad y magnitud del traspaso de estos costos a los consumidores.

A su vez, Carlos Budnevich, profesor en Finanzas Aplicadas, ESE Business School, Universidad de Los Andes, advirtió que el sistema enfrenta límites estructurales. “Estos mecanismos de estabilización sirven cuando hay transitoriedad. Si esto se prolonga, no hay recursos fiscales suficientes para poder solventarlo”, señaló, agregando que la economía enfrenta un “doble shock” por el alza del petróleo y el tipo de cambio.

En la misma línea, el GPM planteó que una eventual mayor rapidez en el traspaso de precios —en caso de ajustes al Mepco— podría incrementar las presiones inflacionarias en el corto plazo, aunque su magnitud dependerá de la duración del conflicto internacional y de las decisiones de política económica.

Respecto del próximo Informe de Política Monetaria (IPOM), los economistas coincidieron en que será clave para dimensionar el impacto de estos shocks. Tokman indicó que el foco estará en “cuánto de ese shock se va a traspasar y cuán duradero va a ser”, mientras que también relevó la importancia de incorporar cambios internos, como la política fiscal y las expectativas económicas.

Por su parte, Juan Pablo Medina, decano interino de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó que la credibilidad del Banco Central permite adoptar una estrategia más flexible. “Es importante un mensaje de condicionalidad, es decir, que los movimientos futuros dependan de cómo evolucionen las expectativas de inflación y la actividad”, afirmó.

En tanto, desde el GPM advirtieron que el escenario actual abre un rango de proyecciones más amplio, con riesgos tanto de mayor inflación como de menor crecimiento, en un contexto donde las decisiones sobre el Mepco y las señales del IPOM serán determinantes para la trayectoria económica de los próximos meses.