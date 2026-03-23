La programación de Tabilo por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

Tras conseguir su mejor victoria de la temporada ante Andrey Rublev (16°), Alejandro Tabilo (39°) buscará seguir avanzando este lunes en el Masters 1000 de Miami, cuando enfrente al estadounidense Alex Michelsen (37°) por la tercera ronda.

El encuentro está programado para no antes de las 17:00 horas de Chile, en la cancha 1 del Hard Rock Stadium.

El positivo paso del chileno por el torneo también se refleja en el ranking ATP, donde actualmente figura en el puesto 39° en vivo, con 1.118 puntos, lo que representa un avance de dos posiciones en una zona altamente competitiva.

Su próximo desafío no será sencillo: Michelsen, ubicado en el lugar 37°, también viene en ascenso, por lo que el duelo aparece como un choque directo entre dos jugadores que buscan consolidarse en la élite del circuito.

En caso de avanzar a octavos de final, el chileno se enfrentará al ganador del cruce entre Corentin Moutet (30°) y Jannik Sinner (2°).