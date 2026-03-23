Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


La programación de Tabilo por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

Tras derribar al ruso Andrey Rublev, el chileno intentará seguir avanzando en el prestigioso torneo estadounidense.

Tras derribar al ruso Andrey Rublev, el chileno intentará seguir avanzando en el prestigioso torneo estadounidense.

Deportes

Tras conseguir su mejor victoria de la temporada ante Andrey Rublev (16°), Alejandro Tabilo (39°) buscará seguir avanzando este lunes en el Masters 1000 de Miami, cuando enfrente al estadounidense Alex Michelsen (37°) por la tercera ronda.

El encuentro está programado para no antes de las 17:00 horas de Chile, en la cancha 1 del Hard Rock Stadium.

El positivo paso del chileno por el torneo también se refleja en el ranking ATP, donde actualmente figura en el puesto 39° en vivo, con 1.118 puntos, lo que representa un avance de dos posiciones en una zona altamente competitiva.

Su próximo desafío no será sencillo: Michelsen, ubicado en el lugar 37°, también viene en ascenso, por lo que el duelo aparece como un choque directo entre dos jugadores que buscan consolidarse en la élite del circuito.

En caso de avanzar a octavos de final, el chileno se enfrentará al ganador del cruce entre Corentin Moutet (30°) y Jannik Sinner (2°).

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
“Es decisión de la PDI”: Steinert sale al paso de las críticas por salida de subdirectora de Inteligencia
post-title
¿Desescalada o estrategia? Las dudas tras el giro de Trump sobre la guerra en Medio Oriente
post-title
Alerta sanitaria oncológica: Falp estima que en tres meses se podría resolver hasta el 50% de las listas de espera
post-title
Paola Castillo, directora de Miradoc: "Los documentales son un espejo para nosotros mismos"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X