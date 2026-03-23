Marco Moreno por candidatura de Bachelet a la ONU: "Aquí se va a probar el liderazgo de José Antonio Kast"

La definición del Presidente José Antonio Kast sobre sí respaldar o no la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU sigue generando presión política, especialmente tras la reciente reunión entre ambos. El foco ahora está puesto en los costos y beneficios de esta decisión, según el analista político Marco Moreno.

En las últimas horas, desde la oposición, el diputado Raúl Soto (PPD), emplazó directamente al Mandatario a zanjar la discusión. “El Gobierno y el Presidente Kast no puede seguir postergando esta decisión. Creo que es una falta de respeto para una expresidenta de la República”, afirmó el parlamentario, recalcando que el Ejecutivo debe apoyar una candidatura chilena y “no a un candidato de un país extranjero”.

Por otro lado, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, marcó su respaldo a la decisión que tome Kast, sin entrar en apreciaciones personales. “No soy quién para decir si es que algo es un error o no. Uno da posiciones políticas y yo las he dado en el pasado”, sostuvo el senador, subrayando que cualquiera sea la determinación del Ejecutivo “todos nos vamos a poner detrás de esa decisión”.

El dilema de Kast: “Apoyarla implica respaldar una figura emblemática de la oposición”

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, apuntó al dilema al que se enfrenta José Antonio Kast: “Si prima la política interna o la política exterior en la decisión del apoyo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet”.

A juicio del analista político, respaldar a la exmandataria “sería una señal de Estado, de continuidad institucional y de proyección internacional de Chile”, en línea con la política exterior que ha ponderado el país desde el retorno a la democracia.

Sin embargo, advirtió que esa decisión no estará exenta de costos. “Apoyarla implica respaldar una figura emblemática de la oposición”, explicó Moreno. “El tema dejó de ser una cuestión diplomática y pasó a ser un tema político. Si Kast apoya a Bachelet, se expone a críticas de su base”, profundizó el analista.

Asimismo, Moreno apuntó a las presiones internas dentro del sector, mencionando las señales de figuras y partidos como Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, que han buscado “rayar la cancha” frente a una eventual decisión favorable a Bachelet.

“El Partido Nacional Libertario le dijo que iba a colocar la línea roja, que iba a defender el programa. Entonces, esto puede ser un punto de quiebre. Si es que Kast apoyara a Bachelet, puede ser un punto de quiebre con su base”, manifestó el experto.

Por contraparte, indicó que no apoyar la candidatura tensionaría la relación con la oposición: “Genera un clima con la oposición poco adecuado para los objetivos que él tiene de llevar adelante una agenda de reformas, de cambio, para los que necesita la oposición”.

“Por lo tanto, el apoyo del gobierno a la candidata a la Naciones Unidas muestra una tensión clásica que hay en la política, porque gobernar, también es decidir qué costos está dispuesto a pagar y en qué espacios”, recalcó Moreno.

De esa manera, la autoridad de la U. Central subrayó que: “Aquí se va a probar el liderazgo de José Antonio Kast porque va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión la ha dilatado justamente porque probablemente esté ponderando todavía los costos”.

En tanto, Moreno agregó un elemento de urgencia al debate: aunque las candidaturas formales se presentan en los próximos meses, la de Bachelet ya está avanzando en apoyos internacionales, lo que presiona aún más al Ejecutivo.