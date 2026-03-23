Oficialismo y oposición chocan por cambios al Mepco: Gobierno prepara anuncio mientras PPD presenta propuesta alternativa

En la previa del anuncio del Gobierno sobre los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), oficialismo y oposición siguen enfrentados respecto a la manera en que se debería financiar el aumento en los costos del combustible, provocado por la guerra en Medio Oriente.

Esta noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciará una batería de medidas que permitirán realizar alzas más pronunciadas de lo común en el precio de los combustibles.

Este lunes por la mañana ya se publicó en el Diario Oficial un decreto en ese sentido, que aumentó de tres a cuatro semanas el plazo para calcular el precio de paridad de los combustibles.

Por otra parte, el secretario de Estado también presentará propuestas legislativas, destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población. En concreto, se buscará amortiguar el efecto en el precio de la parafina y en el pasaje del transporte público.

Más allá de lo anterior, la oposición ha manifestado su molestia con este diseño, entre otras razones, porque se realizarán cambios importantes al Mepco sin pasar por el Congreso.

En esa línea, el diputado del PPD, Raúl Soto, aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno no solamente es bypasear el Congreso Nacional, sino que además, lo que hace, es traspasar el costo directamente a la clase media y a las pymes”. “Le pedimos al Presidente José Antonio Kast, que al igual como lo hicieron los dos gobiernos anteriores, Gabriel Boric y Sebastián Piñera, mantenga el Mepco. Y no solamente lo mantenga, sino que lo fortalezca, lo profundice y permita que tengamos una propuesta sostenible para que sea financiable desde la perspectiva fiscal”, solicitó.

La bancada del PPD presentó una propuesta alternativa a lo que empuja el Ejecutivo. El diputado Carlos Bianchi detalló que lo que se sugiere es incluir en el impuesto específico los combustibles a las empresas mineras, forestales, de transporte aéreo y marítimo. De esa manera, sostuvo, se podría seguir financiando el Mepco.

“Hemos elaborado una propuesta responsable, donde estamos demostrando que si se incorpora a estas industrias, el Estado estaría recibiendo algo más de 3 mil 500 millones de dólares adicionales. Que el ministro y el Gobierno pretendan traspasar estos costos a las personas no habla bien. Está haciendo el ejercicio más básico y más fácil, es decir, traspasar todo a la gente”, dijo.

Contundente apoyo del oficialismo

En contraste, los partidos oficialistas han respaldado lo que está proponiendo el Gobierno y coinciden en la tesis de que la situación fiscal hace difícil continuar con el Mepco tal como está.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó su apoyo a las decisiones que está tomando el Ejecutivo y apuntó a la importancia de que se ayude a los sectores más vulnerables frente al alza de los combustibles. “Lo que nos corresponde a nosotros es apoyar las medidas que se pongan en desarrollo por parte del Ministerio de Hacienda particularmente, resguardando algo que para nosotros es el propósito principal en esta materia, que es que las familias más vulnerables no sufran los efectos que uno podría proyectar en función del valor de la bencina”, manifestó.

“Esto, particularmente con la parafina, teniendo a la vista que ya estamos en otoño y empieza a ser necesario el combustible para las familias más vulnerables que dependen del kerosene”, agregó.

En Chile Vamos también hubo un respaldo contundente, sobre todo después de una reunión donde el ministro Quiroz le adelantó las medidas del Gobierno a un grupo de parlamentarios del sector.

El militante de la UDI y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se mostró conforme con las iniciativas que se enviarán al Congreso y se comprometió a tramitarlas rápidamente.

“El Ejecutivo es el que firma las urgencias, es el que tendrá que decir, pero la disposición desde la Cámara va a estar en tramitar esto rápido. Algunas de las alzas, si no hacemos nada, como el caso de la parafina, se haría efectiva el jueves. Por lo tanto, mi compromiso como presidente de la Cámara de Diputados es que antes del jueves, si entra algo en parafina, va a estar tramitado desde la Cámara al menos, enviado al Senado y espero que el Senado lo saque el mismo día”, indicó.

Quien también apoyó la idea del Gobierno de modificar el Mepco fue el excandidato presidencial, Johannes Kaiser. El presidente del Partido Nacional Libertario -colectividad que no forma parte del Gobierno- estimó que se deben hacer estos cambios, teniendo en cuenta los efectos internacionales que ha tenido la guerra en Medio Oriente.

“Vamos a pagar por el más alto precio del petróleo sí o sí. Vamos a pagar o a través del precio en la bencinera o a través de inflación o a través de deuda que vamos a tener que devolver de todas maneras a través de impuestos. No hay vuelta, vamos a terminar pagándolo y ahora la pregunta es cómo lo hacemos de tal manera que la economía se vea afectada lo menos posible y la gente con menos recursos se vea afectada lo menos posible”, expresó.