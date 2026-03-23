Paola Castillo, directora de Miradoc: "Los documentales son un espejo para nosotros mismos"

Por estos días, Miradoc, la distribuidora de películas documentales más importante del país, oficializó algunos de los grandes estrenos que serán parte de la cartelera del 2026. Esto, en una selección que incluye grandes largometrajes que han sido destacados en diversos certámenes a nivel nacional e internacional.

Filmes que, además, serán estrenados en múltiples salas independientes y cines a lo largo y ancho de Chile, y que reafirman el lugar que ocupa Miradoc en la misión fundamental de asegurar la proyección de este tipo de historias en el ecosistema cinematográfico local.

Así lo comentó la misma directora de Miradoc, Paola Castillo, quien reflexionó en el programa Semáforo sobre el rol de esta iniciativa, que partió hace más de 10 años: “La gran gracia que tenemos es tratar de ubicar puntos a lo largo de Chile donde no hay cine, en general. Además, es un espacio de diálogo y de generación de conversación porque los documentales, por una parte, nos iluminan, pero lo hacen no solo para que veamos lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que son un espejo para nosotros mismos, como personas”, expresó.

Una misión cumplida mediante la realización de cineforos que usualmente acompañan la proyección de los filmes a lo largo y ancho del país. Sobre esa misma base, Castillo destacó que ya hay cinco estrenos programados para el 2026, con películas que destacan por su diversidad.

“Cuando hablamos de documentales también es importante entender que son películas que tienen una mirada, y muy personal. No es algo objetivo, sino que, de alguna manera, nos regalan una visión artística y personal”, precisó la directora sobre la curaduría que orienta el trabajo de Miradoc.

“Si vas para Chile”, dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González Méndez; “La búsqueda del otro”, dirigida por Cons Gallardo Vásquez; “Una sombra oscilante”, dirigida por Celeste Rojas Mugica; “La vida que vendrá”, dirigida por Karin Cuyul; y “Monguen”, dirigida por Antonio Caro, son parte de los largometrajes que llegarán durante este año, en propuestas que, desde diversas aristas y puntos de vista, ahondan en múltiples problemáticas contingentes e historias del pasado.

Por ejemplo, y en el caso de “Si vas para Chile”, se trata de un relato que ahonda en el lado humano de la crisis migratoria en el norte de Chile, a través de un recorrido emocional que va desde el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio. Todo esto, en el marco de la primera ola migratoria de Venezuela al territorio nacional.

Eso fue, justamente, parte de lo que destacó Castillo sobre este filme, que llegará a las pantallas a partir del 9 de abril. “Es una película muy potente, con directores que tuvieron la lucidez de ir a registrar cuando viene esta primera oleada de inmigrantes, en 2021. Pero lo importante de esta película es que nos ayuda a empatizar. De alguna manera, tiene esa gran mirada, esa generosidad de ver tanto a los migrantes que van llegando y sus problemáticas, sus dolores, pero también a los chilenos, las comunidades que reciben esta oleada que altera su vida, desde lo social y lo económico”, comentó.

Algo que resulta especialmente contingente de cara a los volúmenes migratorios que se cuantifican hoy en el mundo: “Mirar esas dos realidades, que a veces medias duras o confrontacionales, nos permite empatizar, que es lo que más nos falta hoy como sociedad. No necesariamente estar de acuerdo con el otro, pero sí entender por qué pasan las cosas. Por eso es un gran regalo esta película”.

La directora de Miradoc también se refirió a “La vida que vendrá” de Karin Cuyul, definiéndola como una historia que “tiene algo que ver con la esperanza. Es una película que nos hace preguntarnos dónde están las esperanzas en el hoy, a nivel colectivo y personal”.

“Es una pregunta difícil pero necesaria, que nos motiva a seguir todos los días, y que todos los seres humanos tenemos: cuáles son nuestras propias esperanzas. Pero, finalmente, también somos parte de una comunidad, y es esa la pregunta que nos mueve, en este caso, como chilenos”, valoró Castillo sobre lo de Cuyul, que utiliza un acervo de imágenes y videos amateur.

En tanto, y en relación al título “Una sombra oscilante” de Celeste Rojas, realzó el prestigio que esta propuesta ha conquistado en festivales internacionales: “Es una película muy importante, que ha sido premiada a nivel latinoamericano y mundial, muy reconocida, pero que no ha tenido la posibilidad de compartirse tan masivamente. Por eso nos parece una súper oportunidad”, señaló sobre el filme, que llega a salas en mayo.

“Tiene un gran valor artístico porque la directora es artista visual y además cineasta, pero también nos regala desde la perspectiva de las imágenes una parte de lo que fue la dictadura y el exilio desde una mirada mucho más íntima”, puntualizó.

Lo anterior, en “un diálogo entre la directora y su padre a partir de los revelados de imágenes que tiene su padre, y que ha ido coleccionando durante su vida. No solo en Chile, sino a nivel latinoamericano. En ese sentido, es la conversación de un padre y una hija, que utiliza el arte, la luz y la imagen para hablar de cosas mucho más profundas y personales“.

Cabe destacar que la cartelera completa ya está disponible a través del sitio web de Miradoc y mediante las redes sociales de la misma.