Pesar en la Universidad de Chile por el fallecimiento del Profesor Jorge Streeter Prieto

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile informó el fallecimiento del reconocido abogado y profesor titular, Jorge Streeter Prieto, deceso que ocurrió la noche del pasado sábado 21 de marzo.

Según se señaló a través de una publicación, la “comunidad universitaria expresa su profundo pesar por la partida de quien fue un destacado jurista, maestro y referente en el mundo del Derecho”.

El reconocido docente -quien egresó de nuestra Facultad con la distinción de haber obtenido el Premio Montenegro al mejor alumno de su promoción- impartió las cátedras de Derecho Económico y Filosofía del Derecho, dejando una huella profunda en generaciones de estudiantes y profesores que se formaron en sus aulas.

Por su trayectoria académica, en 2021 se le otorgó la calidad de Profesor Honorario de la Facultad, distinción que confiere la Universidad a las personas que han sido parte de la comunidad universitaria y han contribuido al saber superior en su respectiva área del conocimiento.

En agosto de 2025, en tanto, en un último y emocionante homenaje efectuado en el Aula Magna de Pio Nono, fue presentado el libro “El arte del derecho: un homenaje a Jorge Streeter Prieto”.

El decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, expresó que “ha muerto el gran académico y exvicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor honorario Jorge Streeter Prieto. Fue un gran abogado y un académico profundo. Enseñó, como muchos de sus alumnos decimos, a pensar el Derecho en nuestro país. Deja una influencia muy grande. Sus escritos y las obras que sus ayudantes y estudiantes recogen en su homenaje en los dos volúmenes recientemente publicados muestran la diversidad y profundidad de su pensamiento. Honramos su memoria y creemos que con él se va una parte de la mejor generación de los académicos de nuestra Facultad”.

Por su parte, la directora del Departamento de Derecho Económico, Pilar Navarro, destacó que “el profesor Jorge Streeter ocupó un lugar destacado en la vida de la Facultad de Derecho y en la formación de numerosas generaciones de juristas. Quienes fueron sus alumnos y colegas reconocen en él a un maestro, cuyo sello estuvo en el diálogo, en la atención al caso concreto y en una comprensión del Derecho inseparable de su dimensión humana. Su legado permanece en sus discípulos y en la tarea de transmitir a las futuras generaciones lo que recibieron de él”.

La profesora de la Facultad, Nicole Nehme, quien fue alumna del destacado académico, dijo que “don Jorge Streeter fue un maestro excepcional. Siempre agradeció con humildad los aprendizajes que recibió en la Facultad de sus propios maestros, los profesores Bunster, Schaulsohn y Millas, entre otros. Sus clases eran extraordinarias, no sólo por la riqueza de sus exposiciones, la finura de sus análisis y la excepcional diversidad de sus conocimientos y métodos académicos, que entrecruzaba con toda naturalidad, sino porque en ellas ponía toda su humanidad al servicio del diálogo leal y profundo con sus estudiantes”.

Parte importante del legado que deja el profesor Streeter se encuentra en relevantes publicaciones académicas de su autoría publicadas en diversas revistas de Derecho y Ciencias Sociales.

En el ejercicio privado de la abogacía, tuvo una amplia experiencia en el área de las finanzas y banca, legislación minera, competencia mercantil y control estatal de actividades empresariales.

Asimismo, en su carrera profesional, fue socio o formó parte de algunos de los más importantes estudios jurídicos del país como Claro y Cía; Philippi Prieto Carrizososa y Ferrada Nehme. Además, entre los años 2006 y 2009, se desempeñó como abogado integrante de la Corte Suprema.

El profesor Jorge Streeter está siendo velado en la Iglesia San Francisco de Sales, de Vitacura. Su misa de funeral será este lunes 23 de maezo a las a 14:00 horas en la misma iglesia.