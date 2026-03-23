Tras décadas de militancia: Mario Desbordes presenta su renuncia a Renovación Nacional

Mario Desbordes presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN) este lunes, cerrando una militancia de décadas en la colectividad.

La decisión del alcalde de Santiago se hace efectiva luego de las diferencias que sostuvo con la directiva del partido, encabezada por el presidente Rodrigo Galilea y la secretaria general, Andrea Balladares.

El jefe comunal ya había manifestado las dudas sobre su continuidad a inicios de enero. En esa oportunidad, Desbordes señaló que “RN siempre presentó una serie de iniciativas que recogían el pesar, el sentir, las penas y los anhelos de la clase media, pero eso no se transmitió en la última elección y se hizo evidente”, según consignó el Mercurio de Valparaíso (Emol).

El edil también expresó sus reservas respecto a que el partido “vaya a seguir un año más” tras los resultados obtenidos en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025.

Desbordes fue secretario general de Renovación Nacional entre 2010 y 2018, y luego asumió como presidente de la colectividad desde 2018 hasta 2020.

Su salida se produce a cinco días de las elecciones internas del partido, instancia en la que compite una sola lista, encabezada por la actual secretaria general de RN, Andrea Balladares.