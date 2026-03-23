Trump ordena pausar por cinco días ataques contra infraestructura iraní tras avances en diálogo

Estados Unidos anunció la suspensión temporal de los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en medio de conversaciones “positivas y productivas” que abren una ventana para una eventual desescalada del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes detener por cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní, en una señal de distensión en medio del conflicto que mantiene a Medio Oriente en máxima tensión. La decisión se produce tras una serie de conversaciones recientes entre Washington y Teherán que el propio mandatario calificó como “muy positivas y productivas”.

A través de su red social Truth Social, Trump explicó que la medida responde al “tono profundo, detallado y constructivo” de los diálogos sostenidos durante los últimos días. “He instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”, señaló, advirtiendo que la pausa dependerá del “éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

El anuncio marca un giro respecto de la postura adoptada días antes por la Casa Blanca. El sábado, Trump había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir completamente el estratégico estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirse, Estados Unidos atacaría y destruiría centrales eléctricas iraníes. La amenaza elevó la tensión en la región, especialmente luego de que autoridades iraníes respondieran con advertencias de represalias.

Desde el Consejo de Defensa iraní señalaron que cualquier ataque contra sus costas o islas provocaría el minado de las rutas marítimas del golfo Pérsico, lo que podría generar un bloqueo similar al del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. “Todo el golfo quedaría prácticamente bloqueado durante largos periodos”, advirtieron.

En paralelo, el impacto de estas señales de distensión se reflejó de inmediato en los mercados internacionales. El precio del crudo Brent, referencia en Europa, cayó cerca de un 13 % durante la jornada, situándose por debajo de los 100 dólares por barril tras haber superado previamente los 114 dólares. La baja responde a la expectativa de una posible reducción en el riesgo de interrupciones en el suministro energético global.

Cabe recordar que la actual escalada se inició el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán, generando una cadena de represalias que se ha extendido a distintos actores en la región. En ese contexto, la pausa anunciada por Trump abre un compás de espera clave para evaluar si las negociaciones logran encaminar una salida diplomática al conflicto.