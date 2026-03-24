Alza de combustibles: Evelyn Matthei propone medidas alternativas como "cerrar embajadas"

La excandidata presidencial Evelyn Matthei se refirió al anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien confirmó un alza en los combustibles: la bencina aumentará a $370 por litro y el diésel a $580 por litro, medida que regirá desde este jueves 26 de marzo.

En sus redes sociales, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) expresó su rechazo a la decisión y subrayó el impacto que tendrá en los hogares chilenos. “Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, declaró.

Como alternativa para enfrentar la situación, Matthei propuso reducir el gasto público y planteó “cerrar embajadas”. “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”, sostuvo.

La excandidata añadió que “debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”.