Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Alza de combustibles: Evelyn Matthei propone medidas alternativas como "cerrar embajadas"

La excandidata presidencial expresó en sus redes sociales que le "duele en el alma" la disposición del Gobierno en esta materia y llamó a las autoridades a "hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos".

La excandidata presidencial expresó en sus redes sociales que le "duele en el alma" la disposición del Gobierno en esta materia y llamó a las autoridades a "hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos".

Política

La excandidata presidencial Evelyn Matthei se refirió al anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien confirmó un alza en los combustibles: la bencina aumentará a $370 por litro y el diésel a $580 por litro, medida que regirá desde este jueves 26 de marzo.

En sus redes sociales, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) expresó su rechazo a la decisión y subrayó el impacto que tendrá en los hogares chilenos. “Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, declaró.

Como alternativa para enfrentar la situación, Matthei propuso reducir el gasto público y planteó “cerrar embajadas”. “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”, sostuvo.

La excandidata añadió que “debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
"Una bofetada a la clase media": excandidatos presidenciales arremeten contra alza de los combustibles
post-title
Salario mínimo, 40 horas y negociación ramal: CUT aborda agenda laboral con ministro Tomás Rau
post-title
Presidente Kast por alza de combustibles: "Quienes hoy están criticando dejaron las arcas fiscales vacías"
post-title
Fallece José Bengoa, referente del pensamiento social y Premio Nacional de Humanidades

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X