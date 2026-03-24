Becas en el extranjero: ministra de Ciencias anuncia reducción de recursos y apuesta por fortalecer universidades nacionales

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se presentó este lunes ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados para informar sobre un recorte presupuestario. El ajuste, anunciado en febrero, reduce los recursos de 588 mil millones a 565 mil millones.

“La reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene, (…) eso depende de cómo esté la economía. Y una de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero”, explicó la secretaria de Estado.

Lincolao sostuvo que la medida busca “reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares en donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado”.

La ministra aclaró que el programa de becas de doctorado se mantiene vigente hasta ahora, mientras que las becas al extranjero presentan problemas de retorno. “Tenemos situaciones de recibos que están en Contraloría, entonces es un área donde tenemos que hacer mucha investigación y ajuste”, indicó.

Tras la sesión, Lincolao precisó a “El Mercurio” que “en el marco del ajuste presupuestario del 3%, hemos priorizado fortalecer nuestras universidades y desarrollo de capacidades dentro del país. Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso. Además, hemos abierto una línea de trabajo para evaluar su fortalecimiento”.

En paralelo, se suspendió el llamado a concurso para becas magíster en el extranjero y las becas de posdoctorado internacional con el objetivo de “evaluarlas”.

El programa Becas Chile fue creado en 2008 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet para financiar estudios en el extranjero. Entre 2014 y 2024, el programa entregó 7 mil becas al extranjero y destinó cerca de $454 millones, según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP).