Buses interurbanos protestan por exclusión de medidas de mitigación tras alza

La Asociación de Buses Interurbanos manifestó su “profunda sorpresa y preocupación” ante el alza de los combustibles, y denunció que el gremio fue excluido por el Gobierno de las medidas de mitigación, pese a movilizar cerca de 60 millones de pasajeros al año.

“Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”, señaló la gerenta general del gremio, Carolina Navarrete.

La dirigenta explicó que la principal inquietud apunta al aumento de $580 en el diésel, equivalente a un 62%, lo que impactará directamente en los costos operacionales de las empresas. Según advirtió, esto podría traducirse en un alza de hasta 21% en los pasajes.

En esa línea, detalló que por cada $100 de incremento en el diésel, los pasajes podrían subir hasta $2.000. Como ejemplo, indicó que un viaje hacia Puerto Montt podría encarecerse y alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.

“Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, agregó.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado al Ejecutivo a corregir esta omisión e incorporar al sector en las medidas. “Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, concluyó Navarrete.