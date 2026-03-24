Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Buses interurbanos protestan por exclusión de medidas de mitigación tras alza

La Asociación de Buses Interurbanos expresó “profunda preocupación” por el alza de combustibles y acusó exclusión del Gobierno en medidas de mitigación, pese a transportar cerca de 60 millones de pasajeros al año.

La Asociación de Buses Interurbanos expresó “profunda preocupación” por el alza de combustibles y acusó exclusión del Gobierno en medidas de mitigación, pese a transportar cerca de 60 millones de pasajeros al año.

Economía

La Asociación de Buses Interurbanos manifestó su “profunda sorpresa y preocupación” ante el alza de los combustibles, y denunció que el gremio fue excluido por el Gobierno de las medidas de mitigación, pese a movilizar cerca de 60 millones de pasajeros al año.

“Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”, señaló la gerenta general del gremio, Carolina Navarrete.

La dirigenta explicó que la principal inquietud apunta al aumento de $580 en el diésel, equivalente a un 62%, lo que impactará directamente en los costos operacionales de las empresas. Según advirtió, esto podría traducirse en un alza de hasta 21% en los pasajes.

En esa línea, detalló que por cada $100 de incremento en el diésel, los pasajes podrían subir hasta $2.000. Como ejemplo, indicó que un viaje hacia Puerto Montt podría encarecerse y alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.

“Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, agregó.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado al Ejecutivo a corregir esta omisión e incorporar al sector en las medidas. “Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, concluyó Navarrete.

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