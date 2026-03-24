Fallece José Bengoa, referente del pensamiento social y Premio Nacional de Humanidades

Con profundo pesar, la comunidad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano confirmó el fallecimiento del historiador y antropólogo José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23 de marzo a los 81 años, acompañado por su familia.

Desde una perspectiva ligada al pensamiento crítico y al rol público de las universidades, su partida marca un momento de reflexión para el mundo intelectual chileno y latinoamericano. Bengoa fue una figura central en el desarrollo de las ciencias sociales en el país, destacando por una obra que durante más de cinco décadas abordó la historia, los pueblos originarios y las transformaciones del mundo rural. Fue académico de la Universidad de Chile hasta octubre de 1973, cuando fue exonerado por los interventores de la casa de Estudios luego del Golpe Militar.

En ese contexto, la profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Margarita Iglesias, señaló que “fue uno de los intelectuales más importantes chilenos y latinoamericanos del siglo XX, que supo poner en evidencia la situación de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche, y contribuir a que la sociedad chilena tomara conciencia de esa realidad”.

Nacido en Valparaíso en 1945, dedicó su vida a investigar y visibilizar realidades históricamente postergadas, en particular las del pueblo mapuche, articulando un trabajo que combinó investigación académica, terreno y participación en políticas públicas.

El vínculo de Bengoa con la educación superior fue profundo y sostenido. Formó parte de la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, donde además ejerció como rector en dos periodos (1997–2001 y 2013–2016), consolidando un proyecto educativo con fuerte énfasis en el pensamiento crítico y el compromiso social.

Su trabajo trascendió el ámbito académico. Participó en comisiones orientadas a políticas públicas en materia indígena y campesina, además de integrarse a procesos internacionales vinculados a la resolución de conflictos étnico-políticos en distintas regiones del mundo. Sobre ese rol, Iglesias destacó que “fue parte del informe sobre la verdad histórica de los pueblos originarios, encabezando un equipo de investigadores que a comienzos de los años 2000 dio a conocer esta realidad, en un trabajo poco difundido pero que recoge la historia desde la perspectiva de los propios pueblos y plantea la necesidad de diálogo”.

En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, distinción con la que se valoró su aporte a la comprensión de la historia social chilena y su defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Al recibir el galardón, señaló: “Quiero dedicar este premio a mis amigos mapuches”, reflejando el sentido profundo de una obra marcada por la escucha y el diálogo intercultural.

Semanas antes de su fallecimiento, fue distinguido con el LASA/Oxfam America Martin Diskin Memorial Lectureship, uno de los reconocimientos internacionales más relevantes a su trayectoria. En esa línea, Iglesias subrayó que Bengoa planteó “la necesidad del diálogo permanente y de atender las reivindicaciones históricas de las comunidades, no solo como una forma de reparación, sino como una condición necesaria para la convivencia en la sociedad chilena”. Detalles de su funeral serán informados próximamente.