Golpe al bolsillo por cambios al Mepco: Este jueves bencinas suben $370 y diésel $580 por litro

Este lunes, el Ministerio de Hacienda informó un considerable aumento en el precio de las gasolinas y el diésel a nivel nacional. Se trata de un alza que varía entre $370 y $580 por litro.

Desde el Ministerio se difundió un documento explicando las alzas y algunas medidas de protección, mientras los automovolistas se agolparon en las bencineras tratando de llenar sus estanques antes del alza.

MEDIDAS CENTRALES

El ministerio indicó que el precio de la bencina subió como nunca antes producto de la guerra en Medio Oriente. “El estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”, añadió.

Por lo mismo, “el nivel de estrechez fiscal impide sostener el subsidio sin comprometer los recursos de todos los chilenos”. Luego anunció:

– El Ministerio de Hacienda hará uso de la facultad que otorga el Mepco para un rápido ajuste a los precios internacionales.

– A contar del jueves 26 de marzo, los precios internos incorporarán la evolución observada en los precios internacionales. Los aumentos proyectados (luego de la tramitación del decreto respectivo y los cálculos de la CNE) son: $370 por litro en gasolina de 93 y de $580 por litro en diésel.

-El funcionamiento del Mepco sigue operando con normalidad. El mecanismo seguirá activo y, si el precio internacional del petróleo baja, permitirá traspasar esa rebaja a los precios internos con la misma rapidez.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, Hacienda anunció medidas de mitigación:

1. Transporte público Santiago: congelamiento de tarifas del transporte público del Sistema Red (ex Transantiago) hasta el 31 de diciembre de 2026.

2. Transporte público regiones: se asignarán los recursos para que en regiones se contenga el alza del transporte público.

3. Parafina: Se bajará el precio a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno. Se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones (se enviará proyecto al Congreso).

4. Subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses (se enviará proyecto al Congreso).

5. El Banco Estado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad.

6. Trabajo junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso.

7. Suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas (se enviará proyecto al Congreso).

Quiroz defiende medidas del Gobierno

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al alza de los combustibles anunciada por el Gobierno y aseguró que no echará pie en las medidas adoptadas ante eventuales presiones políticas o sociales.

“No estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública”, aseguró el ministro de Hacienda en entrevista con CNN Chile.

El jefe de la billetera fiscal agregó que “hubiese querido tener una situación fiscal distinta a la que heredé”, y enfatizó que su misión es “cuidar los recursos” y construir las condiciones para que el país vuelva a crecer económicamente, pese a las dificultades actuales, como el conflicto en Medio Oriente que ha provocado el alza del petróleo a nivel internacional.

En cuanto a la coyuntura nacional, subrayó que las medidas que se están aplicando tienen como objetivo mantener los beneficios sociales, como el Bono Marzo, que ya se está entregando, y el Bono Invierno, que se mantendrá.

“No podemos seguir jugando con las finanzas y no podemos embarcarnos en este tipo de subsidios macroeconómicos como hemos tenido antes”, enfatizó.

Consultado si retrocedería en las medidas en caso de una eventual baja en las encuestas, manifestaciones o presiones, respondió: “Lo he dicho antes: espero que el país nos comprenda, que entienda la situación que heredamos. Es una situación históricamente frágil”.

Y agregó: “Quiero decir algo que he dicho en otras oportunidades: yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública, para cuidar la plata de todos los chilenos, y en este tema voy a seguir defendiendo lo que son los recursos de todos los chilenos”.

Finalmente, concluyó: “Yo no voy a retroceder en esta convicción”.