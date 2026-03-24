Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Gremio del transporte de carga califica alza del diésel como "grave problema"

La Confederación de Transportistas de Carga calificó como “grave” el alza de $580 por litro de diésel y llamó al Gobierno a entregar apoyo al sector ante el impacto del incremento.

La Confederación de Transportistas de Carga calificó como “grave” el alza de $580 por litro de diésel y llamó al Gobierno a entregar apoyo al sector ante el impacto del incremento.

Economía

La Confederación de Transportistas de Carga Terrestre calificó como un “grave problema” el alza de $580 por litro de diésel y llamó al Gobierno a entregar apoyo al sector ante la magnitud del incremento.

“Si hay una subida en el valor del diésel, tienen que tener la responsabilidad de ayudar a los camioneros de Chile, porque este insumo representa entre el 30% y 40% de los costos de operación”, señaló el presidente del gremio, Sergio Pérez.

El dirigente añadió que observan la situación con preocupación, aunque también esperan que tanto el Ejecutivo como el Parlamento contribuyan a resolver este escenario. “Esperamos que haya una solución que nos permita seguir abasteciendo a la nación, que es nuestra responsabilidad”, afirmó.

En todo caso, Pérez valoró una de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, orientada a mejorar la seguridad de los transportistas en carreteras y zonas de descanso, especialmente en la macrozona sur.

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