Gripe aviar llega hasta Región de Magallanes: SAG confirma nuevos casos en aves domésticas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en aves domésticas, esta vez en la comuna de Porvenir, Región de Magallanes, y en la comuna de San Clemente, Región del Maule.

Frente a esta situación, el Servicio hizo un llamado urgente a quienes tienen aves de corral a reforzar las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con aves silvestres, y a reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso asociado a este virus.

Actualmente, ya son seis las regiones del país con focos de influenza aviar en traspatio: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía, Maule —con casos en el sector Mariposas de la comuna de San Clemente— y Magallanes, comuna de Porvenir, en Tierra del Fuego.

A esta fecha, la enfermedad se ha detectado en aves de traspatio o aves silvestres, sin haber afectación a la producción industrial, por lo cual Chile mantiene su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena en la producción comercial, lo que ha sido posible gracias a la vigilancia permanente y a la rápida respuesta ante cada sospecha.

En esta línea, el SAG insistió en la relevancia de la notificación temprana, ya que permite activar oportunamente los protocolos de control y evitar la propagación del virus.

Como parte de las medidas para facilitar la denuncia ciudadana, el Servicio habilitó un canal de atención vía WhatsApp para fines de semana, disponible los sábados y domingos entre las 9:00 y las 18:00 horas al número +56 938663611, ampliando así las alternativas de contacto para la comunidad.

Además, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el acceso a la información, el SAG dispuso de un visor en línea con antecedentes actualizados sobre la emergencia zoosanitaria, incluyendo focos confirmados, número de aves afectadas y zonas bajo vigilancia. Esta herramienta está disponible en el sitio web institucional www.sag.cl.

Asimismo, el SAG reiteró el llamado a las personas que crían aves a adoptar medidas básicas de resguardo, especialmente considerando la circulación del virus en aves silvestres. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener a las aves en espacios protegidos, evitar su contacto con fauna silvestre y resguardar adecuadamente el agua y el alimento.

En tanto, se solicitó a la ciudadanía dar aviso inmediato ante la presencia de signos sospechosos, como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o muertes inusuales. En estos casos, es fundamental no manipular a las aves y contactar al SAG, dado que esta enfermedad también puede afectar a otros animales y eventualmente a las personas.