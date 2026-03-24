Hoy juegan la U y Colo Colo: programación de la 2da fecha de la Copa de la Liga

El lunes terminó la primera fecha, pero la acción por la Copa de la Liga no se detiene y continúa de inmediato con el desarrollo de la segunda jornada a mitad de semana.

Todo arrancará este martes con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que en este mismo día, pero a las 20:30, Colo Colo visitará a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

En tanto, el miércoles resalta el cotejo donde Universidad Católica visitará a Ñublense a las 18:00 en el Nelson Oyarzún de Chillán.

La jornada terminará el jueves con tres partidos.

Esta es la programación completa de la segunda fecha de la Copa de la Liga:

Martes 24 de marzo

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.

20:30 horas, Deportes Concepción vs. Colo Colo, estadio Ester Roa.

Miércoles 25 de marzo

18:00 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.

18:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes La Serena, estadio Bicentenario La Florida.

Jueves 26 de marzo