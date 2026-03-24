Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Hoy juegan la U y Colo Colo: programación de la 2da fecha de la Copa de la Liga

Entre este martes 24 y jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno donde solamente participan los 16 clubes de Primera División.

Entre este martes 24 y jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno donde solamente participan los 16 clubes de Primera División.

Deportes

El lunes terminó la primera fecha, pero la acción por la Copa de la Liga no se detiene y continúa de inmediato con el desarrollo de la segunda jornada a mitad de semana.

Todo arrancará este martes con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que en este mismo día, pero a las 20:30, Colo Colo visitará a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

En tanto, el miércoles resalta el cotejo donde Universidad Católica visitará a Ñublense a las 18:00 en el Nelson Oyarzún de Chillán.

La jornada terminará el jueves con tres partidos.

Esta es la programación completa de la segunda fecha de la Copa de la Liga:

Martes 24 de marzo

  • 18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.
  • 20:30 horas, Deportes Concepción vs. Colo Colo, estadio Ester Roa.

Miércoles 25 de marzo

  • 18:00 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.
  • 18:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato.
  • 20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes La Serena, estadio Bicentenario La Florida.

Jueves 26 de marzo

  • 18:00 horas, Deportes Limache vs. Palestino, estadio Lucio Fariña Fernández.
  • 20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Cobresal, estadio Ester Roa.
  • 20:30 horas, Everton vs. O’Higgins, estadio Sausalito.

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