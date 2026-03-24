Presidente Kast por alza de combustibles: "Quienes hoy están criticando dejaron las arcas fiscales vacías"

Tras aterrizar en la Región de Los Lagos, el Presidente José Antonio Kast se refirió este martes a la histórica alza de combustibles anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha generado críticas del mundo político y gremial.

En conversación con CNN Chile, Quiroz informó este lunes que la gasolina de 93 octanos experimentará un incremento de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel aumentará entre 570 y 580 pesos por litro, medida que se hará efectiva este jueves.

Frente a ello, el Mandatario sostuvo: “Son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar, tanto en el transporte público mayor como menor”.

“Hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos, para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas”, añadió.

Sobre los reparos contra su administración, Kast apuntó a que esta situación es consecuencia de la guerra en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel. “Lamentablemente, hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba, nosotros esperábamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores”, subrayó.

“Hoy día quienes están criticando, no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales. Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva”, indicó.

En esa línea, añadió: “Nosotros no hemos encontrado con arcas vacías, por lo tanto, entiendo esto como una crítica política, pero los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad, y así como está generándose esta alza de los precios de los combustibles, por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo, que critiquen políticamente lo que estimen conveniente, pero que se la jueguen por la gente y que en estos dos días que van a sesionar en el Parlamento, ojalá puedan analizar bien los proyectos y nos den el apoyo”.

En cuanto a posibles manifestaciones, el Presidente informó que solicitó a todas las autoridades locales y regionales tomar las medidas necesarias para que esto fluya normalmente. Kast señaló que es entendible que cada uno quiera llenar el tanque de su vehículo, pero pidió solidaridad con el transporte a los lugares de trabajo, además de cuidar y respetar el transporte público.

Además, el Mandatario afirmó que comparte que puedan haber manifestaciones, pero enfatizó que deben ser pacíficas y no dañar a otros ciudadanos que necesitan el transporte público para movilizarse, pues cualquier daño a un bus o aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros perjudica a todos los chilenos.