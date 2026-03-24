Salario mínimo, 40 horas y negociación ramal: CUT aborda agenda laboral con ministro Tomás Rau

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostuvo su primera reunión con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, instancia en la que abordaron temas clave de la agenda laboral, como el salario mínimo, la negociación colectiva y la implementación de la Ley de 40 horas.

Tras el encuentro, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, destacó la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo, aunque también planteó sus reparos a decisiones recientes en materia laboral. “Le manifestamos la disponibilidad de la central al diálogo social porque es una condición histórica (…) el diálogo social le hace bien a Chile”, afirmó.

En la reunión, expresó su postura frente al retiro del proyecto de negociación ramal y las eventuales modificaciones a la ley de 40 horas, además de solicitar que se mantengan instancias clave de diálogo como la negociación del salario mínimo y la mesa del sector público.

Uno de los puntos de mayor tensión fue el retiro del proyecto de negociación ramal desde el Congreso, una medida con la que la CUT manifestó “no estar de acuerdo”. “Creemos que fue una medida extrema, que no tiene nada que ver con las acciones que se van a hacer para paliar el desempleo”, sostuvo Díaz.

En paralelo, reafirmó la postura de la central en defensa de la reducción de la jornada laboral. “Vamos a defender el espíritu de las 40 horas, que fue un esfuerzo a través del diálogo social durante años, porque los trabajadores requieren tiempo libre”, señaló.

Consultado por el impacto del alza en el precio de los combustibles, el líder de la CUT mencionó que tendrá efectos directos en el costo de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores. “El jueves la marraqueta va a estar más dura”, advirtió Díaz, ejemplificando el impacto en los precios de los alimentos.

En esa línea, alertó sobre consecuencias como el aumento de las deudas y mayores ganancias para el sistema financiero. “Van a empezar a comprar a través de crédito insumos de primera necesidad (…) lo que va a generar el endeudamiento mayor de los trabajadores y trabajadoras en Chile”, manifestó.

Por otra parte, Díaz adelantó que “las alzas, tanto en la bencina como el petróleo, van a afectar todas las negociaciones porque va directo al incremento. Los sindicatos van a tratar a través de las negociaciones colectivas de recuperar lo perdido”.

Desde la CUT valoraron que el ministro confirmara la convocatoria a una nueva negociación del salario mínimo, instancia en la que esperan avanzar no solo en el monto, sino también en medidas complementarias. “Vamos a hacer nuestro planteamiento para ir mejorando el salario mínimo (…) negociamos subsidios de combustibles, el bolsillo electrónico, el aumento de los subsidios por hijo, es una batería de proyectos”, explicó.

El dirigente sindical enfatizó que los efectos económicos de dichas alzas se verán reflejados en el corto plazo, especialmente en el consumo de los hogares.