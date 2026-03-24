"Una bofetada a la clase media": excandidatos presidenciales arremeten contra alza de los combustibles

La excandidata a la presidencia, Jeannette Jara; el excandidato y fundador del PDG, Franco Parisi, y la exabanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordaron el alza de combustibles que fue anunciada por el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Jara manifestó que: “El gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice ‘no hay plata’ para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Recapaciten. Aún es tiempo”.

El gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Recapaciten. Aún es tiempo. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) March 24, 2026

Por su parte, Parisi aseguró que “viene un bencinazo”. “Que suba 500 pesos el diesel y además 350 pesos el precio de la gasolina claramente es una bofetada a la clase media y clase media emergente, a la gente que maneja Uber, a los taxistas si bien va a haber un subsidio de 100 mil pesos mensuales, eso no sirve”, señaló

El excandidato recordó que “el año pasado el fisco recaudó más de US$3.000 millones por efecto del impuesto específico a los combustibles“.

“A los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina. Por eso nosotros decíamos que era un buen ejemplo que se bajara el sueldo el Presidente, sus ministros y las autoridades que ganaran más de 5 millones de pesos”, afirmó.

En esta línea, indicó que “esto va a impactar obviamente en la canasta básica, va a trasladarse a un mayor IPC y una mayor UF, por lo tanto, es una muy mala señal”. “Nosotros lo dijimos fuerte y claro: primero, que todos lo paguen. Y segundo, que todas las autoridades se bajaran el sueldo para que el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media y del PDG“, sentenció.

Bombazo a la clase media. pic.twitter.com/tvn8hcaxas — Franco Parisi Fernandez (@ParisiPDG) March 24, 2026

Por su parte, la exprecandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó en X: “Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

“Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, cerró.