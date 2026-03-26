Alcalde de Estación Central lamenta el corte de financiamiento a obras de eje Nueva Alameda: "Hacía justicia territorial"

“Son carísimas y no tenemos prioridad para hacerlas”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje respecto a las obras del eje Nueva Alameda-Providencia. Sus declaraciones se dieron durante una de las más recientes sesiones de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputadas y Diputados, misma instancia en que la autoridad confirmó que se cortarán los gastos comprometidos a estas obras.

Según consignó The Clinic, se dejó sin financiamiento la construcción de la tercera y última parte de la ciclovía del proyecto. Segmento que pasaría entre Lo Prado y Estación Central y que buscaba cruzar la Alameda para luego conectar a Plaza Italia y hasta Avenida Pajaritos. Cabe destacar que estas obras tenían un presupuesto aprobado que, de acuerdo a los montos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), eran $2 mil 500 millones para este año y $5 mil 700 millones para 2027.

La noticia generó diversas críticas de autoridades de la Región Metropolitana. Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, cuya comuna se vería afectada por la paralización de esta obra, calificó la noticia como “decepcionante”.

“Uno ve que sectores del cono de alta renta cuentan con grandes ciclovías de alto estándar y el sector poniente, justamente cuando ya estaba con financiamiento, después de haber tenido un proceso largo de diseño, con participación de las comunidades, vemos que hoy día se retira (el financiamiento). Para nosotros de verdad que es una muy mala noticia”, cuestionó.

El jefe comunal aludió directamente al titular de Vivienda e indicó: “Apelamos al ministro Poduje, reconocido urbanista, a que tenga esa mirada de ciudad. Esperamos que se pueda reflexionar al respecto (…) y que esta decisión se pueda revertir”.

Consultado sobre si se le comunicó esta noticia previo al anuncio público, Muñoz asegruó que “no, lamentablemente me entero a partir de lo que aparece dentro del Parlamento (…). Esperamos que se nos pueda entregar de manera formal esta información y poder conversar también con el ministro Poduje para ver las alternativas y que esto se pueda reponer”.

Al respecto también se pronunció el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien cuestionó que se realice un “borrón y cuenta nueva” en esta materia. “Este proyecto de ciclovía es parte de uno mayor de recuperación de toda la nueva Alameda. Ya se habían ejecutado las dos primeras etapas y faltaba la tercera, que ya está diseñada y cuenta con los recursos para poder unir el resto de la ciclovía con Estación Central, Lo Prado y Maipú”, explicó.

“Dejar obras botadas no es la mejor manera de hacer una ciudad integrada para todos, así que le pedimos al Gobierno que reconsidere esta medida, que claramente es una mala señal para Santiago (…) De hecho, vamos a evaluarlo jurídicamente, porque el Ministerio de Vivienda firmó un compromiso que está por escrito, y que es ley para las partes”, aseveró.

En línea con lo anterior, la autoridad regional detalló que “aquí se firmó un convenio de programación que involucraba a los Ministerios de Transporte, de Interior, de Vivienda, de Obras Públicas y al Gobierno Regional. Todos hemos cumplido todos nuestros componentes. No puede ser que un ministerio unilateralmente suspenda una obra que está en ejecución, la deje botada y a medio terminar, menos en los tiempos que se están viviendo, o sea, están subiendo las bencinas, los combustibles”.

“La bicicleta es un medio de transporte sustentable y también barato para estudiantes y trabajadores. Y resulta que la obra más emblemática que integra ciclovías en Santiago se deja a medio camino, se bota a la basura simplemente porque un ministerio decide hacerlo. Me parece que es una mala señal, es una pésima decisión y esperamos, de verdad, que el Gobierno sea consecuente, que honre las instituciones y, por supuesto, reponga lo que falta a esta ciclovía”, planteó Orrego.

“Gobernar signifca priorizar”

Por su parte, la diputada del distrito 10 y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), tildó la decisión como una desconectada de las necesidades actuales de la ciudadanía. “Las ciclovías son una herramienta clave para moverse por la ciudad de forma segura, sostenible y económica, sobre todo con el alza histórica de los combustibles. Retroceder en este tipo de políticas públicas, que deben ser políticas de Estado y trascender a los gobiernos, no es sólo un error, es darle la espalda al futuro de nuestra ciudades. Espero que rectifiquen”, aseguró.

En tanto, el diputado del mismo distrito, Francisco Orrego (RN), justificó la decisión del La Moneda por la situación fiscal de la cartera de Vivienda. “Gobernar significa priorizar. Soy un fiel defensor de la integración urbana, tener espacio para los medios alternativos de movilización, como las bicicletas o los scooters, de los cuales soy usuario. Sin embargo, hoy tenemos una crisis profunda en la falta de viviendas y en la reconstrucción tras los mega incendios. Son decisiones dolorosas, pero que se deben adoptar, espero que en tiempos regulares se puedan retomar este tipo de obras tan importantes para la integración urbana”, indicó.